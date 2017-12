Vikingeskibshallen er i en sørgelig forfatning. Byggestandarden i 60'erne har ikke kunnet modstå påvirkningerne fra vejr og vind. Alligevel skal bygningen bevares, har Kulturministeriet besluttet. Foto: Kenn Thomsen

Vikingeskibsmuseet får afslag på affredning

Roskilde - 19. december 2017 kl. 15:21 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredningen af Vikingeskibshallen bliver ikke hævet. Det har Slots- og Kulturstyrelsen afgjort.

Dermed følger styrelsen fulgt en indstilling fra Det Særlige Bygningssyn, som er kulturministerens og Slots- og Kulturstyrelsens rådgivende udvalg i spørgsmål om bygningsfredning og -bevaring.

Vikingeskibsmuseets bestyrelse har søgt om en ophævelse af fredningen, fordi bygningen, som er fra 1969, er i meget dårlig stand. Bygningstekniske eksperter har vurderet, at dens resterende levetid er seks-otte år, og en affredning vil åbne nye muligheder for et nyt byggeri, der vil sikre de uvurderlige nationale skat, som de 1000 år gamle vikingeskibe er, i mange generationer. Den drøm stikker Slots- og Kulturstyrelsen nu en kæp i hjulet for.

I Det Særlige Bygningssyns fastholdt ni af 12 medlemmer, at Vikingeskibshallen kan og bør transformeres inden for fredningsværdierne, samtidig med at museets berettigede ønsker om en modernisering af faciliteterne tilgodeses, og samtidig med at der iværksættes en strategisk om- og tilbygning, der forholder sig til både vandstandsstigninger og bygningens fremskredne forfald. Flertallet pegede på, at det vil være muligt at fortolke fredningen på en måde, så en fremtidssikring kan gå hånd i hånd med en bevarelse af de arkitektoniske værdier i den nuværende udstillingshal, og det har Slots- og Kulturstyrelsen nu erklæret sig enig i ved ikke at imødekomme ansøgningen om affredning.

Afgørelsen har udløst et højlydt suk på Vikingeskibsmuseet, som nu har ét skud tilbage i bøssen i bestræbelserne på at få et gennembrud for et fremtidssikret museum.

- Vi har været i denne situation før, for det er ikke det første afslag, vi har fået. Derfor har bestyrelsen også drøftet det på forhånd, er jeg har sammen med direktøren fået carte blanche til at anke afgørelsen til ministeren. Det vil vi gøre, siger formanden for Vikingeskibsmuseets bestyrelse, borgmester Joy Mogensen (S).

I det finanslovsforslag, som regeringen og DF præsenterede tidligere i denne måned, er der ellers sat 10 millioner kroner til forarbejderne til et nyt museum. Det valgte Joy Mogensen at opfatte som et positivt tegn, og hun håber, at det er udtryk for, at der er politisk vilje til at komme Vikingeskibsmuseets ønske i møde. Det sætter hun nu sin lid til, at kulturminister Mette Bock (LA) vil gøre.

- Jeg håber virkelig, at det politiske fodarbejde, vi har gjort, betaler sig, for nu er det helt op til ministeren. Hvis hun også siger nej, ved jeg simpelthen ikke, hvad vi skal gøre, siger Joy Mogensen.

Styrelsen understreger i sin afgørelse, at Vikingeskibsmuseet godt vil kunne restaureres og samtidig få mulighed for at gennemføre en væsentlig udvidelse af den fredede Vikingeskibshal i forbindelse med en udvikling og fremtidssikring af museet, hvor de fem uvurderlige Skuldelev-vikingeskibe fortsat sikres.

- Undersøgelser fra Teknologisk Institut viser, at Vikingeskibshallen ikke er i så dårlig stand, som man kunne have frygtet. Derfor kan vi som bygningsfredningsmyndighed ikke ophæve fredningen af bygningen. Det er vigtigt at understrege, at der er rigtig meget, man kan gøre i forhold til at forbedre og udbygge den fredede bygning, så den bliver mere tidsvarende, får bedre adgangsforhold og nye udstillingsmuligheder, siger Slots- og Kulturstyrelsens enhedschef Merete Lind Mikkelsen.

