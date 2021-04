Se billedserie Roskilde har givet et nyt vikingeskibsmuseum første prioritet, fordi man ellers er bange for, at denne store attraktion helt skal forsvinde fra byen. Foto: Jan Partoft

Send til din ven. X Artiklen: Vikingeskibe før domkirken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vikingeskibe før domkirken

Roskilde - 26. april 2021 kl. 05:22 Af Torben Kristensen Kontakt redaktionen

Roskilde har lagt sig fast på en prioritering, hvor et nyt vikingeskibs-museum kommer før det længe efterlyste besøgscenter til Domkirken.

Meget højtplacerede kilder i kommunen fortæller, at det skyldes en simpel nødvendighed:

Vikingeskibs-museet risikerer at falde sammen og forsvinde, hvis ikke der snart bliver bygget et nyt. I værste fald kan skibene så blive placeret et helt andet sted, og Roskilde mister så denne enestående attraktion, der tiltrækker turister fra hele verden.

Domkirken er ganske vist med på FN-organisationen UNESCO's liste over verdens kulturarv, og herfra har man længe efterlyst et besøgscenter, som kunne præsentere den fantastiske gotiske katedral bedre.

Men Roskilde Kommune har af de fonde, der skal støtte begge projekter, før de kan blive til noget, fået klar besked om, at man ikke samtidig kan have gang i to så store projekter. Derfor må man prioritere.

Loftet er for lille Som et symbolsk signal om, hvad Roskilde lægger mest vægt på, har borgmester Tomas Breddam været involveret i arbejdet for et nyt vikingeskibsmuseum, mens kommunaldirektør Henrik Kolind har taget sig af domkirkens besøgscenter.

Her gik den seneste plan ud på at indrette et sådan besøgscenter i loftet på Duebrødre Hospital, kommunens gamle centralforvaltning, hvor Byens Hus nu holder til.

Men kommunens teknikere har nu gennemgået loftet i den gamle bygning og fundet frem til, at man slet ikke kan skaffe den nødvendige plads her. Derfor er denne idé nu på vej til at blive droppet igen.

I stedet bliver man nødt til at starte forfra med besøgscentret, og en af ideerne er nu på ny at forhandle med staten, om ikke der kunne skaffes plads i det gule palæ på Stændertorvet.

Eftersom Roskildes tidligere borgmester Joy Mogensen nu er kultur- og kirkeminsiter, burde det på forhånd ikke være helt umuligt.