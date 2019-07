Se billedserie Finansmanden Pedro Paulo Teixeira blev grebet af vikingefortællingerne og er kommet til Skandinavien af samme grund. Foto: Steen Østbjerg

Vikinger trak Pedro fra São Paulo til Roskilde

Roskilde - 10. juli 2019 kl. 08:08 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To tredjedele af Vikingeskibsmuseets 170.000 besøgende kommer fra udlandet. Brasilianske Pedro Paulo Teixeira er en af dem. Sammen med sin kone og datter og med et italiensk vennepar - gamle studiekammerater, som også har deres datter med - har han taget turen fra São Paulo for at tage på rundtur i Skandinavien - først Roskilde og København, så Malmø og senere Stockholm, 15 dage i alt.

Han har selv aner i Portugal og er en berejst herre. Han har boet i Holland i to omgange, i USA, hvor han har læst, og er nu bosat i São Paulo, hvor han har job i LGT Group og arbejder med private equity for Liechtensteins prins Max. Men det er ikke de europæiske finansmarkeder, der har trukket ham til Roskilde. Det er vikingeskibene.

- Jeg så serien »Vikings« og blev stor fan og har også nogle danske venner, så derfor kom rejsen til at gå hertil. Og så har vi set »Broen«, og vi kunne bare godt lide sproget. Og lige som hollænderne er danskerne meget afslappede og nede på jorden. Det kan vi godt lide, siger Pedro Paulo Teixeira, som af samme grund godt kan forestille sig at slå sig ned på disse kanter før eller siden.

Han vil ikke ligefrem fraråde at rejse tusindvis af kilometer for at besøge den by, han bor i, for den har mange kvaliteter, men er også - på godt og ondt - en virkelig storby. Et interessant sted med 20 millioner indbyggere, heraf 12 millioner i selve byen, men den er ikke noget for alle.

- Det er en metropol, der minder meget om New York eller London. Det er en utroligt stor by, en kosmopol. Der er mange rige, men også mange fattige, og kontrasten er meget stor. Den kan ødelægge alt, hvad man har af forestillinger om Brasilien, siger Pedro Paulo Teixeira.

Byens internationale snit skyldes ikke mindst, at der bor mennesker for mange forskellige regioner. Brasilien har en haft en stor indvandring fra Italien, fra Veneto-regionen, landet har verdens største japanske samfund uden for Japan, foruden otte millioner libanesere - dobbelt så mange som i Libanon. Der er også en stor hollandsk koloni i São Paulo, så Brasilien er virkelig international, og São Paulo ligeså.

- Det er en meget levende by med mange restauranter og mange små forretninger. Byen er meget velorganiseret. Selv om der er masser af korruption og masser af politisk bøvl, er São Paulo et spændende sted, og det er også derfor, mange udlændinge kommer dertil. Selvfølgelig er der lommetyve og den slags, og masser af trafik, men det er en smuk by. Hvis man vil til stranden, kan man køre tre-fire timer, og så er der skønne strande, siger Pedro Paulo Teixeira.

Hvis man lægger vejen forbi, anbefaler han, at man bruger tid på Avenida São Paulo - eller Paulista, som de lokale kalder det - og Ibiraquera Park er et dejligt sted, meget stor og rar og interessant at besøge. Lige som Central Park, siger han.

- Men São Paulo er ét sted. Hele Brasilien er et skønt sted, og efter tre dage har man måske lyst til at tage til Rio de Janeiro. Det er bare et stort land, så man er nødt til at rejse med fly, men Rio er bare en time væk, og med den ny præsident og økonomien, der er i bedring, er valutakurserne fornuftige, så det ikke er så dyrt, når man kommer med euro, siger Pedro Paulo Teixeira.

