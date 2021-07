Se billedserie Sådan så det ifølge serier som "Vikings" ud, når vikingerne var i krig, men det har ifølge Tom Jersø (tv) og Oliver Hansen intet med den historiske virkelighed at gøre. Foto: Lars Ahn Pedersen

Vikingekriger kunne ikke holde ud at se »Vikings«: De gør det ikke ordentligt

Roskilde - 07. juli 2021 kl. 11:46 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Tom Jersø kan hugge en flæskesteg over med et sværd, men det største offer ved hans demonstration af vikingernes våben og kampteknikker er nok publikums bristede illusioner.

Vikingeskibsmuseet i Roskilde viser sommeren igennem forskellige håndværk fra vikingetiden frem på plænen ved Vikingeskibshallen og Museumsøen, og i denne uge er turen kommet til et af de nok mest kendte, »krigerhåndværket«.

Men ifølge Tom Jersø fylder vikingekrigerne uproportionalt meget i vores opfattelse af vikingetiden i forhold til, hvor udbredt de egentlig var.

- Krigerne, det vil sige, dem som drog på togt og plyndrede, repræsenterede nok kun tre procent af befolkningen. Resten blev hjemme og passede deres dagligdag, siger han.

Problemet med »Vikings« Det er dog ikke til at komme udenom, at det er de tre procent, der er rendt med det meste af opmærksomheden, og Tom Jersø kan heller ikke løbe fra, at han selv har brugt 25 år af sit liv på at studere dem. Til hverdag arbejder han som fotograf, men hans viden om vikingekrigerne er så stor, at han anslår, at han nu bruger 20 procent af sin arbejdstid på at rejse rundt og fortælle om dem.

Folks interesse er bestemt ikke blevet mindre med årene takket være serier som »Vikings« og »The Last Kingdom« (Havhingsten medvirker i øvrigt i sidstnævnte, red.), men dem er Tom Jersø bestemt ikke fan af.

- Jeg har prøvet at se »Vikings«, men jeg blev nødt til at stoppe. Jeg er glad for den øgede interesse, serierne har givet, men jeg er ked af, at de ikke gør det ordentligt. Vikingerne rendte ikke rundt med mohawks eller med et halvt får hængende omkring nakken, og de var ikke klædt i læder. Nu er jeg ude for, at folk siger, vi er forkert på den, fordi vi ikke gør, som de har set i »Vikings«, siger han.

Ifølge Tom Jersø (tv) og Oliver Hansen kæmpede vikingerne mere på denne måde, hvor de i stedet for at svinge deres våben med fuld kraft mere forsøgte at "slange" sig forbi modstanderens parader og få sat de dødbringende slag ind. Men det er selvfølgelig ikke nær så filmisk. Foto: Lars Ahn Pedersen

Sloges som slanger Hvis man skal tro serieskaberne, hamrede vikingerne løs på hinanden med sværd, økser og skjolde. Og nok var slagene voldsomme og blodige, men ifølge Tom Jersø svingede vikingerne ikke med deres våben med fuld kraft mod deres modstandere. For det første ville de hurtigt løbe tør for kræfter, og for det andet risikerede man at ramme sidemanden i stedet for.

I stedet mener Tom Jersø, at vikingerne gjorde brug af en »slange-teknik«, når de kæmpede, hvor det gik ud på at »slange« sig forbi modstanderens parader, så de selv kunne komme ind og få ram på vedkommende.

- Det var ikke et kraftigt slag, man skulle beskytte sig imod, men små strejf. I de massegrave, der er blevet fundet, har skeletterne en masse små skader, typisk tre-fem styk. 80 procent er fra skuldrene og opefter, mens de sidste 20 procent er på benene. Overkroppen har været beskyttet af skjoldet, siger han.

Hundedyrt sværd Hovedparten af vikingehæren, cirka 80 procent, kæmpede i det tøj, de havde på til dagligt, og var udrustet med skjolde og økser eller spyd. De lidt mere professionelle krigere havde brynje og hjelm, mens et fåtal havde sværd.

- Et sværd kostede, hvad der svarer til en Mercedes i dag. Jernet blev importeret fra Indien, og de blev smedet i udlandet. Sværdene havde navne, og de var ofte opkaldt efter slanger, for eksempel Nidhug. Man huggede ikke med sit sværd, for så kom der et hak i klingen, og der skulle kun tre hak til, før det gik i stykker. Hvem har lyst til at vende hjem og fortælle, at de har ødelagt en Mercedes? siger Tom Jersø, som også støtter sig til fægtemanualer fra middelalderen og gamle illustrationer, der viser, hvilke fodstillinger krigerne har indtaget, når de er i kamp.

Ikke brug for brynje Nogle vikinger bar brynjer lavet af jernringe, som vejer otte kilo, der kun er det halve af en moderne skudsikker militærvest. Resten bar en »tekstilrustning« eller et »hærklæde«, der er fremstillet af flere lag hør. Udover at være lettere end en brynje har de vist sig at være forbløffende effektive mod slag fra økser og sværd.

- Det er næsten umuligt at hugge sig gennem to lag hør. Hærklæder var meget populære i 1100-tallet, og man havde 6000 styk liggende i Tower of London. Vi har et hærklæde fra middelalderen med 27 lag, men det var alt for dyrt at fremstille i vikingetiden, så der havde man kun et til fire lag, alt efter hvor det var mest sandsynligt, man blev ramt. Vikingerne lavede hurtige raids fra deres skibe, så de behøvede kun skjolde og økser, og tøj der var ikke for tungt, siger Tom Jersø, som dog har én ting at takke de nye serier for.

Han behøver ikke længere forklare folk, at vikingerne ikke havde horn i deres hjelme.

Tom Jersø forsøger at hugge en flæskesteg iklædt et hærklæde midt over med sit sværd for at vise, hvor effektivt et par lag af hør kan beskytte mod slag. Foto: Lars Ahn Pedersen

Flæskestegen er stadig hel. Foto: Lars Ahn Pedersen

