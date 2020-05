Deltagerne i Vikinge Svøm må igen spejde langt efter at få lov at svømme i Roskilde Fjord. For andet år i træk er løbet aflyst. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Vikinge-svømmerne kommer heller ikke i vandet i år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vikinge-svømmerne kommer heller ikke i vandet i år

Roskilde - 28. maj 2020 kl. 16:01 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der kommer heller ingen vikinger i vandet i Roskilde Fjord i år. Vikinge Svøm er for andet år i træk aflyst. Løbet plejer at have et par hundrede deltagere, og i år skulle svømmerne have tilbagelagt ruten på 2,5 kilometer fra Vigen Strandpark til vindebroen i museumshavnen lørdag den 13. juni. Samme dag skulle Roskilde også have været vært for junior, senior og master DM i åbent vand svømning på fem kilometer-distancen. Dette arrangement er også aflyst.

Aflysningerne kommer som følge af den nuværende coronakrise. Det er ikke så meget svømmernes ophold i vandet, som er problemet. Det er mere samværet og de mange tilskuere ved start og mål, som gør, at løbet ikke kan gennemføres forsvarligt.

- Vi har ikke hænderne til at håndtere publikum på land. Er det en dag med rigtig godt vejr, så kommer der hurtigt 500 mennesker forbi målområdet. Folk går tur på haven og ser, at der foregår noget, og så skal de lige se, hvad det er. Der er ærgerligt, at vi må aflyse, men vi regner bestemt med at gøre forsøget igen til næste år, siger Kristian Isaksen, formand for Roskilde Svømning, der arrangerer Vikinge Svøm.

Det er som nævnt andet år i træk, at Vikinge Svøm må aflyses. Sidste år skyldtes aflysningen, at det i dagene op til løbsdatoen havde regnet kraftigt, så der var sket overløb af spildevand til fjorden. Vandet kunne derfor indeholde for mange bakterier til, at det var sundhedsmæssigt forsvarligt at gennemføre løbet.

relaterede artikler

Lortebakterier: Vikinge Svøm aflyst med kort varsel 15. juni 2019 kl. 08:43