Vikinge Svøm blev senest holdt i Roskilde Fjord i 2018, for sidste års udgave blev aflyst med få timers varsel på grund af frygt for kolibakterier i vandet.

Vikinge Svøm holder vejret: Håber at svømme 13. juni

Roskilde - 21. april 2020 kl. 15:34 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stort set al sport har været lukket ned under corona-krisen. Men hos Roskilde Svømning har man ikke opgivet håbet om at gennemføre årets Vikinge Svøm, som i år finder sted lørdag den 13. juni. Vikinge Svøm er en havsvømningskonkurrence, hvor deltagerne svømmer fra Vigen Strandpark til vindebroen i museumshavnen i Roskilde Havn, 2,5 kilometer over Roskilde Fjord.

- Vi er i meget tæt kontakt med svømmeunionen, som er med til at arrangere stævnet. De har anbefalet, at vi sætter tilmeldingen på pause, men ikke at vi aflyser. Vi er begyndt at samle frivillige i vores egen forening til at løse de forskellige opgaver, som skal løses på dagen, siger Kristian Isaksen, formand for Roskilde Svømning og fortsætter:

- Dermed skal vi ikke bruge særlig lang tid til at få hele vores setup klar, så vi kan trække den længe.

Årsagen til, at stævnet ikke er aflyst, er, at arrangørerne ser muligheden for, at svømmerne kan holde rimelig afstand til hinanden.

- Det tror vi på et muligt, og så skal vi have lavet nogle foranstaltninger på land, så vi også dér kan afholde et forsvarligt stævne. Der kommer jo mange, som ikke er med i vandet sådan en dag. Det er et tilløbsstykke, og det er en dag, hvor vi kan vise vores forening frem, så folk ikke bare tror, vi er en eliteforening, men rent faktisk får viden om, at vi har medlemmer, fra de er fire måneder gamle, til folk der er fyldt 80 år, siger Kristian Isaksen.

Der er typisk 150-200 svømmere i vandet til Vikinge Svøm.

Resten af årets svømmeskole har Roskilde Svømning dog måttet aflyse på grund af corona-krisen. Forhåbningen er dog, at de mange børn, som kommer i svømmeskolen, kan komme i vandet igen til normal sæsonstart, når skolerne begynder igen efter sommerferien.

