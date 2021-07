Rasmus Skov Munck, Kitt Lybeck Bay (midten) og Diana Lindorf er tre af de fem medlemmer af bestyrelsen for Jyllinge Privatskole, som måske kan åbne i 2022. Foto: Kristian Jørgensen

Vigtig deadline nærmer sig for privatskole

Roskilde - 11. juli 2021 kl. 12:51 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Hvad kommer først, hønen eller ægget? Det er problematikken for gruppen bag Jyllinge Privatskole. Flere forældre ville formentlig melde deres barn ind i Jyllinge Privatskole, hvis skolen havde en lokation på nuværende tidspunkt. Men uden flere indmeldte børn bliver det svært at finde en lokation.

Samtidig nærmer skolen sig en deadline. Hvis der ikke er flere tilmeldinger inden den 31. juli, bliver det svært at være klar til skolestart i 2022. Det skyldes, at Jyllinge Privatskole i august skal betale en afgift til Undervisningsministeriet, hvis skolen skal have lov til at gå i drift fra august 2022.

De penge kan enten komme ind, hvis flere forældre melder deres barn ind, da det koster 500 kroner, men det kan også ske via donationer.

- Vi fik hurtigt 260 børn på interesselisten, men det mangler lidt, at forældrene kommer på banen. Jeg tror, at mange holder sig tilbage, fordi vi ikke har en lokation endnu, siger Kitt Lybech Bay på vegne af bestyrelsen og styregruppen.

Hun forklarer, at en del forældre måske er bange for, at det ender som i Ølstykke, hvor et projekt med at lave en privatskole er kuldsejlet.

Giver ikke op Arbejdet med Jyllinge Privatskole begyndte for cirka to år siden og udsprang sig af hele skoledebatten i Jyllinge, hvor de to folkeskoler blev slået sammen administrativt.

Det gav en masse usikkerhed om, hvor børnene reelt skal gå i skole, og derfor begyndte en gruppe at undersøge mulighederne for en privatskole.

- Trivslen har været lav på begge skoler i Jyllinge, og vi synes, at trivslen er vigtig for vores børn, siger Kitt Lybech Bay og nævner, at trivslen skal gå hånd i hånd med det faglige.

Siden årsskiftet har arbejdet med privatskolen for alvor taget fart.

- Vi havde et godt informationsmøde i juni, men nu er folk gået på ferie, siger Kitt Lybech Bay og pointerer, at flere tilmeldinger også vil gøre det nemmere at vurdere, hvor meget plads skolen har brug for.

Hvis det ikke lykkes at skaffe penge nok til afgiften til Undervisningsministeriet, så fortsætter styregruppen deres arbejde, men så bliver målet at åbne skolen i august 2023.

- Vi er meget engagerede og holder ugentlige møder, så vi fortsætter. Vi har mange tilmeldinger på børn, som stadig går i vuggestue eller børnehave. Det var forventet, at vi ville få flest tilmeldinger til indskolingen, siger Kitt Lybech Bay.

Hvor skal skolen ligge? Styregruppen vil gerne høre om det, hvis nogen kender til et sted, som er egnet til en skole.

- Vi er konstant i samtale med folk, der har bygninger eller grunde i Jyllinge. Vi vil helst købe jord og bygge en ny skole, men uden donationer bliver det svært, siger Kitt Lybech Bay og forklarer, at alternativet er at leje jord og pavilloner.

- Så kan vi bygge en fin skole op med det, indtil det rigtige sted dukker op, siger Kitt Lybech Bay.

