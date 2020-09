Jette Tjørnelund (V) er bekymret for, at det høje forbrug af vikarer er medvirkende til, at trivslen blandt skoleeleverne i Roskilde Kommune falder. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Vigende trivsel i skolen vækker bekymring

Roskilde - 20. september 2020 kl. 17:33 Af Kristian Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er en bekymrende tendens, der de seneste år har tegnet sig for Roskildes skoleelever, når det gælder den støtte og motivation, de oplever i undervisningen.

De årlige trivselsmålinger har siden 2015 vist et markant fald, og det har ikke givet skole- og børneudvalget ro i sindet, at den generelle nedgang er bremset i den seneste måling. Politikerne har bedt om en uddybning af de seneste tal for, hvordan trivslen ser ud på de enkelte skoler.

Højt vikarforbrug Det sker på foranledning af Jette Tjørnelund (V), der har påpeget en konstant nedgang i andelen af elever med den højeste trivsel i årene 2015-2019, når det gælder støtte og motivation fra lærerne. På de fire år faldt andelen af elever med høj trivsel fra 70 til 57 procent, og på enkelte skoler var billedet værre.

- Det er meget bekymrende med store fald, der er i trivslen for eleverne. Det er det, der gør, om de får noget udbytte af deres skolegang. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om der er en form for forbindelse til de tal, vi så for det meget høje vikarforbrug. Derfor har vi bedt om at få de allernyeste tal, også for at se om indsatsen, der er gjort på vikarområdet har givet en forbedring, eller om vi har et område, der skal være meget mere fokus på, siger hun.

Da der sidste år viste sig at være en meget høj vikardækning, satte udvalget gang i tiltag som bedre planlægning af fravær for at vende skuden. I oktober ventes der nye tal på, om den indsats har hjulpet.

Ikke motiverende Jette Tjørnelunds hypotese er som sagt, at de mange vikartimer kan forklare den faldende trivsel. Og hvis trivslen nu er i bedring, kan den seneste indsats måske være årsagen.

- Hvis op mod en femtedel af timerne bliver læst af en lærer uden uddannelse, kan det ikke udelukkes, at den enkelte elev føler sig overset eller ikke føler sig lige så motiveret, som hvis der stod en lærer bag katederet, siger hun.

Hvis skuden ikke er vendt tilstrækkeligt, forestiller Jette Tjørnelund sig, at man kan høre skolelederne, om der kan gøres noget politisk for at vende en ond cirkel for elevernes trivsel.

- Det er selvfølgelig en svær øvelse i en tid, hvor kommunen fattes penge, men det er gjort andre steder. Vi kan også gøre det, men vi skal give hinanden håndslag på, at vi skal vende denne her situation, siger hun.

