Videoer: Smadret bro fjernes

Tirsdag eftermiddag blev gangbroen over Trekroner Alle påkørt, da en lastbil med kran kørte ind i broen med en sådan kraft, at den styrtede sammen over lastbilen.

Heldigvis kom ingen til skade.

Det omfattende oprydningsarbejde er nu i gang, som det kan ses i videoerne nedenfor.

Lastvognen kom fra østsiden og havde retning mod Roskilde, og efter alt at dømme var kranen ikke tilstrækkeligt sænket, hvilket var årsag til den voldsomme påkørsel.