Videoandagt: I morgen bliver håbet til virkelighed

På grund af Covid-19 har de danske kirker været lukket og menighederne måtte i stedet søge andre muligheder for at modtage de kristne budskaber. Den 18. maj kunne man igen åbne op for publikummet udstyret med et nyt regelsæt til fortsat at undgå smitte med virus.

Den 18. maj begyndte også de ældste elever i skolen igen. Det havde de set frem til og glædede til gennem ni lange ugers corona-isolation.

- Vi kalder det håb, når vi venter tålmodigt og går og glæder os til at noget bliver virkelighed, som vi ønsker os rigtig meget. Apostlen Paulus taler om det stærke håb om befrielse, som alle mennesker deler, skriver sognepræst Mogens Ohm Jensen.

I søndagsrefleksionen til 5. søndag efter påske medvirker sognepræst Mogens Ohm Jensen, organist Henrik Bjørnum og konfirmanderne Ella og Nicolas, som er elever på Østervangsskolen.