Mulligan's var rammen om den ballade, der ved nærmere eftersyn ikke var så voldsom endda. Foto: Steen Østbjerg

Video tog luften ud af værtshusballade

Roskilde - 26. november 2017 kl. 06:44 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mand fra Greve følte sig gået for nær, da han en lørdag aften i marts var på Mulligan's i Roskilde. Han oplevede, at en 58-årig mand slog kasketten af ham med det ene formål at provokere ham til slagsmål, så han meldte episoden til politiet, der gav den 58-årige en bøde.

Den nægtede den 58-årige imidlertid at betale, fordi han ikke mente at have gjort noget strafbart.

Anklagemyndigheden kunne have ladet sagen falde, men var enig i, at den opførsel, manden fra Lejre havde udvist, var en overtrædelse af restaurationsloven, der forbyder »at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende eller omboende.«

Men faldt, det gjorde sagen alligevel. I retten blev der nemlig afspillet videooptagelser, der tydeligt viste, hvordan manden fra Greve sad i baren, da den 58-årige stille og roligt tog kasketten af ham. Optagelserne viste også, hvordan manden fra Greve reagerede: Han plantede uden varsel et knytnæveslag i ansigtet på manden fra Lejre, så han faldt om på gulvet.

På den baggrund fandt retten ingen som helst grund til at antage, at den 58-årige ville indlade sig på slagsmål med manden i baren, og frifandt ham for alle tiltaler.