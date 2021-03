Martin Richardt er IT- og ordblindekonsulent på HF og VUC Roskilde, og han har skabt en video om, hvordan den ordblinde hjerne virker. Foto: HF og VUC Roskilde

Video om ordblindhed går viralt

Roskilde - 24. marts 2021 kl. 15:41

En video fra Martin Richardt, der er IT- og ordblindekonsulent på HF og VUC Roskilde, er mere eller mindre nået viralt. Der er så stor interesse, at videoen har fået 21.551 visninger og er kommet helt til Færøerne. I videoen fortæller Martin Richardt, hvordan den ordblinde hjerne virker.

- Når man ser et ord, aktiverer hjernen en række områder i et sprogcenter i hjernen, så hjernen får konstrueret udtalen. Det sker ikke i samme grad for en ordblind. Den ordblinde søger i stedet sin hukommelse igennem efter ordets billede og en husket lyd, forklarer han.

Martin Richardt har efterhånden fået en stor fanskare. Youtube-videoen om ordblindhed gør, at han får mange henvendelser fra folk, der arbejder med ordblinde eller ønsker mere hjælp, fordi de selv er ordblinde.

- Folk er glade for vores video, fordi den er grundigt forklaret og tager udgangspunkt i konkrete hjernescanninger. Det er noget, man kan forstå. Jeg tegner det hele og forklarer, så alle kan følge med. Også skolebørn forstår den. Mange siger, at de har savnet den information. Man vil jo gerne vide: hvad er ordblindhed? Hvorfor har jeg den, og hvad indebærer det? Man skal jo leve med det resten af livet, siger Martin Richardt.

- Det vil jo svare til, at jeg blev henvist til en specialist på grund af smerter i knæet, og at specialisten hverken forklarer mig, hvad der er galt, eller fortæller hvad jeg selv kan gøre for at afhjælpe problemet, fortsætter han.

Martin Richardt lavede videoen, fordi han syntes, at fagfolk var for passive til at få forklaret ordblindheden. Det går ofte lidt for hurtigt i uddannelsessystemet.

- Og så manglede der en mere medicinsk-videnskabelig forklaringsmodel. På grund af min baggrund i biokemi og neurofysiologi lå det jo lige til højrebenet. De mange henvendelser har været ret så overvældende, siger Martin Richardt, der er ingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i biokemi og neurofysiologi og har forskellige efteruddannelser i undervisning og ordblindhed.