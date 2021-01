Video og flere billeder: Lysfest fik en strålende start

Der tændes for årets udgave af Lysfesten i Roskilde hver dag klokken 16 i perioden 25.-29. januar, men premiereaftenen afslørede, at det ikke kan betale sig at gå ud før efter klokken 17, for indtil da er det ikke mørkt nok.

Lysfesten arrangeres af Kulturstrøget, som har sørget for, at Roskilde Domkirke, Byens hus, Palæet, Roskilde Museum, Roskilde Kloster og Kreativt hus for børn, Algade 31 lyser op i helt nye farver i denne uge frem til klokken 22.