Video og billeder: Prins Joachim indviede vindtunnel

Roskilde - 10. april 2018 kl. 16:48 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag eftermiddag var den røde løber rullet ud på DTU på Risø. Her deltog Prins Joachim i indvielsen af Danmarks nye nationale vindtunnel. En vindtunnel, som har kostet 85 millioner kroner, og som skal sikre optimale forhold for både vindmøllefirmaer og danske forskere, i bestræbelserne på at holde Danmark i toppen af verdenseliten inden for vindforskning og udvikling af vindmøller.

Prinsen var i det poetiske hjørne, da han holdt sin tale, og med direkte og meget lidt diskret reference til Bob Dylan, omskrev han sangtitlen »Blowin' In The Wind«.

- Man kan her sige, at her på DTU på Risø er svaret i den blæsende vind, og jeg håber, at den nye vindtunnel kan være med til at udvikle dansk vindenergi yderligere, sagde prinsen blandt andet i sin tale.

Efter talen var der rundvisning i det som projektleder på vindtunnelen, seniorforsker Christian Bak, lidt i spøg har kaldt »Danmarks største hårtørrer«. Her var prinsen i ligeledes storslået humør, og han spurgte og spurgte og spurgte, hvilket var til stor glæde for netop Christian Bak, som stod for rundvisningen og måtte svare på dette og hint.

-Det var virkelig en fornøjelse. Prinsen var meget vidende og meget interesseret. Det kom ikke som en overraskelse, men det er altid dejligt at have samtaler med folk som virkelig oprigtigt interesserer sig for et projekt som det vi nu har fået gjort færdig her, siger Christian Bak.

Nu går den nationale vindtunnel ind i en testfase og først til september er der forventningen at den er klar til at være i normal drift.

- Det ser vi utrolig meget frem til og vi går nu ind i den fase hvor den store interesse vi har oplevet fra industri og forskningsinstitutioner skal omsættes til egentlige kontrakter, siger Christian Bak.