Video og billeder: Politiheste holdt øje med Roskilde

Roskilde - 28. november 2019 kl. 11:40 Af Lars Kimer

Hvem bedre end Shilton til at »holde buret rent«, og med Inzaghi i front så kunne det overhovedet ikke gå galt, da Københavns Politis ryttersektion her til formiddag gæstede Roskilde. De to vallakker var en tur gennem byen, hovedsagelig gågaden med også i Allehelgensgade, på Ringstedgade og Ringstedvej samt Grønnegade.

DAGBLADET fulgte med hele vejen med de to politiassistenter Jeanet Vollmond og Line Pedersen og lade det være sagt med det samme havde den lokale Tom Betjent siddet på en af hestene, så havde han fået kontakt til endnu flere roskildensere end han normalt er vandt til at snakke med.

- Hestene skaber en god relation til borgerne og de er tryghedsskabende. Vi får talt med utrolig mange flere borgere, end hvis vi bare gik en tur i gågaden. Vi kan også meget bedre overskue en situation fra en hesteryg end på gåben, siger Jeanet Vollmond.

De to var også en tur rundt i villakvarteret omkring Dronning Sofies Vej.

- På sådan en tur fungerer vi som et hvert andet lokalt politi. Vi kan se, om alt ser ud som det skal, og gøre noget ved det, hvis det ikke gør. Det var også en træningstur for vores to heste, for de har brug for at blive udsat for forskellige miljøer, siger Line Pedersen som ridder på Shilton, som kun har været to måneder i det ridende politi og derfor er under tilvænning. Før det var den otteårige vallak ridehest i Nordjylland.

Skulle man møde det ridende politi så må man gerne hilse på både betjente og ryttere.

- Det er okay at komme helt tæt på, bare man spørger først så vi er klar på at det sker. Det er bedst at komme op til hesten ved dens skulder, så kan den se dig og jeg kan se dig, siger Line Pedersen.

Hvad er så egentlig den værste opgave man kan give en politihest. De to betjente nævner her hverken demonstrationer eller fodboldkampe.

- Parader hvor hestene skal stå stille eller hvor de skal gå langsomt, fx ved arrangementer med garderhusarregimentet. Hestene kan jo godt lide at røre sig, siger Jeanet Vollmod.

Og faktisk står det ridende politi og mangler yderligere to heste, så skulle der være nogen i Roskilde og omegn, som har en hest, helst en vallak som kunne have et gemyt der ville egne sig til at være politihest, så tager politiet den gerne på prøve.

Det ridende politi har i øvrigt base i Dragør og pt. er der 10 heste og 12 betjente.