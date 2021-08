Se billedserie Luftskibet Goodyear Blimp er landet i Roskilde Lufthavvn. Man kan nærmest se på billedet hvordan det bliver krænget rundt og sat ned. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Video og billeder: Luftskibet landet foran stort publikum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og billeder: Luftskibet landet foran stort publikum

Roskilde - 05. august 2021 kl. 19:20 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Så skete det endelig. Torsdag eftermiddag landede Zeppelin NT luftskibet med navnet Goodyear Blimp i Roskilde Lufthavn. Længe så det ud til, at luftskibet ville lande før klokken 14 i Roskilde lufthavn. Men de omkring 500 nysgerrig fremmødte ved hegnet til lufthavnen fik sig en lang næse og lidt ekstra ventetid, for luftskibet fløj lige ind over København og zig-zakkede lidt rundt over Amager Strandpark inden det lagde kursen mod Roskilde Lufthavn og landing.

Det var et imponerende syn, for et luftskib kan praktisk talt vende på en tallerken, når det skal sættes ned på jorden, hvilket skete klokken 14.54.

Her efter gik der en rum tid inden passagererne kunne gå fra borde, for de fremmødte kunne se to personer i neonveste, hvorpå der på ryggen stod »Politi«, traske ud over engen til luftskibet. Alle skulle naturligvis vise pas, inden de officielt kunne lukkes ind i Danmark.

Luftskibet ligger de næste dage i Roskilde Lufthavn, og vil man forbi til et glimt, er det med sine 75 meter bestemt til at se fra hegnet ud mod lufthavnens parkeringsplads, hvor det hele eftermiddagen er strømmet til med folk, der lige skulle have en god gratis oplevelse.

Fredag er det tid for Goodyear til at flyve 10-12 rundture fra Roskilde Lufthavn. Det skal ske med 84 indbudte gæster, bilforhandlere, dækimportørere og dækspecialister, fra hele Danmark og Færøerne. Lørdag og søndag er der tilsvarende flyveture for Goodyears svenske forretningsforbindelser.

Blandt gæsterne fredag er formentlig også Jan Magnussen, som skal køre Le Mans på Goodyear-dæk sammen med Kevin Magnussen og Anders Fjordbak. Jan Magnussen deltager også i det store motorløb som skal afvikles i weekenden i København. Ved motorløbet skal Eurosport og Discovery lave billeder til tv fra et specialkamera som monteres på fronten af luftskibet og styrs fra en stor monitor inde i luftskibet.

Goodyears Marketingschef i Danmark, Jesper Milo, er lidt bekymret for fredagens flyveture.

- Vi må lige se på vinden. Kommer der for meget vind, så kan luftskibet ikke flyve, men vi krydser fingre. Luftskibet vil under alle omstændigheder ligge i Roskilde weekenden over, siger han.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Luftskib lander i Roskilde her i stedet