Video og billeder: Issvømmere har hugget en bane i badesø

Roskilde - 05. februar 2021 kl. 11:21 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen

Var det noget med en svømmetur i Himmelsøen ved Roskilde i weekenden? For dem, som ikke kan få det koldt nok, er der gjort en 25 meter bane klar, der kan bruges af alle.

Banen blev hugget ud fredag morgen af Roskilde Issvømmer Forening, hvis formand Mette BL Thomsen havde travlt med mukkerten sammen med Jeanette Blankholm.

Det var hårdt arbejde, for isen var tykkere end forventet, og normalt ville man sige, at de hurtigt ville få varmen, hvis ikke det var fordi, de to kvinder stod ude i iskoldt vand til livet.

Undgå at få coronabøde For snart tre uger siden uddelte politiet bøder til 17 vinterbadere, som var samlet ved Himmelsøen, og Mette BL Thomsen måtte ved den lejlighed fortælle, at det ikke var hendes medlemmer, der havde overtrådt forsamlingsforbuddet.

Af samme grund opfordrer hun til, at man højst er fem til stede ad gangen, hvis man har lyst til at prøve den nye bane i Himmelsøen.

- Vi har gjort det for, at borgerne kan få en svømmetur i weekenden og selv prøve issvømning. Men de må højst være fem, og vi anbefaler, at man møder op omklædt og ikke er der i mere end en halv time. Vi har sat vores saunatelt op, men det er kun til omklædning efter svømmeturen, siger hun.

Mette BL Thomsen advarer også mod nyisen.

- Alle skal passe meget på nyis, der kan være livsfarlig at gå i. Hvis det tynde is ikke fjernes, kan det skære, siger hun.

Medlemstal blev fordoblet Roskilde Issvømmer Forening søgte i sommer DIF og DGI's foreningspulje om støtte til et projekt, der gik ud på at fordoble medlemstallet fra 35 til 70.

Foreningen fik 22.250 kroner til åbent hus-arrangementer og indkøb af nyt udstyr så som havtasker og badehætter.

Selv om coronarestriktionerne har det gjort vanskeligt at holde åbent hus-arrangementer, lykkedes det alligevel at nå målet.

- Vi nåede allerede op på 70 medlemmer i løbet af seks uger, og i dag har vi over 70 medlemmer. Vi har blandt andet indført halvårsmedlemskaber, så man har mulighed for at finde ud af, om issvømning er noget for én, siger Mette BL Thomsen.

