Se billedserie Den gamle bundgarnsjolle Kapduen blev i går løftet op i Jyllinge Lystbådehavn, sat på en blokvogn og kørt på værft. Nu venter en længere periode med restaurering, inden skibet kan sejle med turister. Foto: Lars Kimer

Send til din ven. X Artiklen: Video og billeder: Historisk skib ud på næste rejse - Kapduen sendt på værft Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video og billeder: Historisk skib ud på næste rejse - Kapduen sendt på værft

Roskilde - 11. februar 2018 kl. 11:31 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke helt problemfrit, men til sidst lykkedes det, og på Jyllinge Lystbådehavn kunne Freddy Pedersen fra Kapduens Venner sammen med bådejer Henning Simonsen, vinke farvel til bundgarnsjollen Kapduen, da solen torsdag aften gik ned.

Skibet landede efter planen fredag middag på Ebbes Bådværft i Marstal på Ærø, et bådværft som har restaureret en lang række historiske skibe, skriver Jyllinges lokale avis, DAGBLADET Roskilde.

Første udfordring opstod, da havnens mastekran ikke kunne løfte styrhuset ned i lastrummet, så der måtte en lastbil med kran til.

Først derefter kunne havnefoged Morten Zebbelin køre den store kran frem og hæve båden op og placere den på landjorden.

Her viste det sig, at det ikke var slut med udfordringerne. Selv om styrhuset var sænket ned i lastrummet, så var det stadig for højt til, at det kunne komme ombord på Svendborgfærgen, som skulle bringe Kapduen det sidste stykke mod næste mål.

Så Freddy Pedersen måtte igen have fat i værktøjet, så både radar, skorsten, redningsflåde og lanterner kunne pilles af, inden chaufføren på blokvognen kunne sige »klar til afgang«.

Skibet var nu under de 4,40 meter i højden, som gør, at det kunne komme ombord på færgen.

Hele seancen tog fra ved ni-tiden i morges og altså til omkring ved 17-tiden. I mellemtiden var der livlig aktivitet på havnen, hvor nysgerrige blikke fulgte med.

Nogen gav udtryk for, at de var glade for, at det gamle skib kom væk, andre glædede sig til at se det i restaureret stand.

Præcist hvornår Kapduen sejler retur står hen i det uvisse, for restaureringen finder sted, efterhånden som pengene til projektet kommer ind via fonde. Her har nationalparken lovet at være med til at hjælpe med at få udformet ansøgninger.