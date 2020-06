Se billedserie Det er dimittenderne fra EUD og EUX, der er de første til at blive fejret på parkeringspladsen på Roskilde Handelsskole. Der afholdes fire runder af drive-in dimissioner, så der er plads til alle. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Video og billeder: Handelsskolen fejrer studenter på p-pladsen

Roskilde - 25. juni 2020 kl. 14:38 Af Anna Weinø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Talen lyder over bilradioen og diplomerne overrækkes gennem vinduerne når Roskilde Handelsskole holder driveindimmision. En bil er pyntet med røde balloner og papirflagene viftes i luften. Popcorn, københavnerstænger og diplomer bliver overleveret fra lærer til elev mellem de nedrullede vinduer.

Det er torsdag formiddag og tid til Roskilde Handelsskoles allerførste driveindimission. Corona satte gang i de alternative løsninger, for de studerendes hårde arbejde skal fejres.

- Det er en usædvanlig situation, men vi vil gøre, hvad vi kan for at fejre studenterne under omstændighederne, siger Jørgen Sloth, der er direktør på Roskilde Handelsskole.

De i alt 470 studenter fra Roskilde Handelsskole bliver fejret over to dage til fire dimmissioner på parkeringspladsen. De dimitterede fra EUX og EUD er de første til at blive fejret. Tre af dem, der i dag bliver fejret sidder i en sort bil, og har det varmt. De har også en smule besvær med at finde radioforbindelsen til det, der sker på scenen. Det er dog glade for, at de kan fejre deres hue.

- Det er fint, at der bliver gjort noget ud af, at vi skal have en translokation, selvom corona har sat en stopper for at vi kan gøre det indenfor, som man plejer. Så under omstændighederne er det fint, siger Frederik Broch Christensen.

Bilerne på parkeringspladsen dytter, da musikken går i gang. Der er nemlig både underholdning, tale og et spil bilbanko på programmet. Klokken 11 er det slut, og to timer efter kommer næste hold af glade studenter og stolte forældre.