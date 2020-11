Se billedserie Så er der smækket i. Sluseportene til kystsikringen i Jyllinge Nordmark er ankommet og stillet på plads. Dermed er sikringen af Jyllinge Nordmark kommet et meget stort skridt nærmere. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Video og billeder: Et kæmpe skridt mod kystsikring

Roskilde - 25. november 2020 kl. 11:24 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen

Onsdag klokken 9.31 lød der et stille hult bump, ikke noget voldsomt. Bare sådan en blød lyd.

Den markerede, at den sidste af de to sluseporte, som skal sikre Jyllinge Nordmark mod oversvømmelser nu står, hvor den skal, løftet på plads af en kæmpestor kran. Det skal der til, når 45 tons skal løftes, styres og til sidst stilles meget præcist.

De to sluseporte får i løbet af i dag selskab af elementerne til slusekanalen, fire i alt, og så er de meget store dele til selve slusen til kystsikringen i Jyllinge Nordmark på plads. I den stille morgenluft var det nærmest til at høre det kollektive lettelsens suk fra de mange beboere i området, som bare ser frem til at blive sikret.

Om 11 dage er det syv år siden, at stormfloden Bodil hærgede området, og 319 familier blev oversvømmet. Lettelsen udtrykkes meget præcist af digelagets nye formand Erik Reker. Han boede ikke selv i området, da Bodil hærgede, men det gjorde hans kæreste, som han sidenhen er flyttet ind hos.

- Jeg oplever jo det stress, hun får, når det blæser. Jeg kunne mærke på hende her til morgen, hvordan hun havde fået skuldrene lidt mere ned. Det tror jeg, der er mange, som har, når de ved, det går fremad, siger han.

Imponerende CV Imens byggefolkene tjekker, om alt står, som det skal, og der bliver gjort klar til det første af 16 tons tunge elementerne til slusekanalen, fortæller Erik Reker lidt om, hvem han er, og hvorfor han tror, at han kan være god som formand, når anlægget er bygget færdig og skal driftes af digelaget.

- Jeg er ingeniør og har hele mit liv arbejdet hos entreprenører, forklarer han.

Og CV'et er da også ganske imponerende. De sidste 14 år har han arbejdet hos MT Højgaard. Til slut var han teknisk direktør og havde ansvaret for alle byggesager til +50 millioner kroner i virksomheden.

Erik Reker var også en af de første, der blev ansat, da Danmark kastede sig ud i vores naturgaseventyr. Det var længe før, der var noget, der hed DONG.

Sluseportene vejer hver 45 ton. De er produceret hos Wintec i Brande. Foto: Thomas Olsen

- Jeg var en af de første 10 i Danmark, der arbejde med naturgas i det, der hed Naturgasgruppen i Rambøll. Siden da arbejdede jeg fem år med drift og vedligehold af gasledninger i nordsøen. Det vil sige noget med anlæg i vand, og jeg havde ansvaret for beredskabet i den forbindelse. Det var på det niveau, hvor det ikke kun handlede om strategi, men også om at vide hvor den kilerem, der manglede for at lykkes, lå, griner han, mens vi sammen ser på, at arbejdet skrider frem.

Håb om foråret Ved siden af står projektleder i Roskilde Kommune Bjørn Mikkelsen. Inde i hans hoved kører allerede næste fase af byggeriet af slusen. Pumpestationen mangler nemlig også.

- Vi forventer, at den ankommer i første halvdel af januar. Det er to kæmpe elementer, som ankommer på samme måde som elementerne i dag. De bliver svejset sammen her på pladsen, forklarer han.

Når man spørger Bjørn Mikkelsen, hvornår hele kystsikringen forventes at være funktionsdygtig, så træder han varsomt.

Erik Reker er ny formand for digelaget og han kommer med et langt liv som ingeniør i bagagen og han glæder sig til at digelager skal stå for driften af kystsikringen. Foto: Thomas Olsen

- Man kan jo blive holdt op på sådan noget. Men vi håber og tror lige nu på, at det hele fungerer i april/maj til næste år.

Billeder i slåbrok Sluseelementerne er lavet hos virksomheden Wintec i Brande og blev kørt de cirka 300 kilometer til Sjælland i et i forvejen aftalt tidsvindue.

På grund af elementernes størrelse kunne de ikke komme under motorvejsbroer eller for den sags skyld betalingsanlægget ved Storebælt, som kort måtte lukke for at få lastbilerne ledt via den forkerte kørselsretning på motorvejen og tilbage ud på motorvejen og i den rigtige retning af Jyllinge Nordmark. De trillede gennem den stille nat i bydelen ved tre-tiden i nat, hvor områdets beboere forhåbentlig sov trygt og godt.

Efter i dag er der forhåbentlig mere at grine af for beboerne i Jyllinge Nordmark.

Erik Reker var dog lige oppe.

- Jeg var lige oppe, det skal en mand i min alder jo. Så jeg hoppede i slåbrokken og var lige ud at knipse et par billeder. Det var nærmest som en scene fra »Convoy«-filmen. De kom alle glidende lige efter hinanden, og alt fungerede bare, så det nød jeg i slåbrokken, selv om det var lidt køligt, griner han.

Sådan ser slusebyggeriet ud dags dato den 25. november. Læg mærke til, at fløjdiget på nordsiden af åen er færdig. Foto: Thomas Olsen