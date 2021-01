Video: Voldsom brand i hus

En voldsom brand er tirsdag morgen brudt ud ved en ejendom på Strandengen i Roskilde. Tre beboere i ejendommen er blevet evakueret.

- Vi modtager anmeldelsen klokken 05.32 tirsdag morgen. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Meget tyder på, at branden er ret omfattende, men kort efter klokken 06 havde politiet endnu ikke et overblik over situationen.

Ifølge kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestsjællands Politi, Martin Bjerregaard, var huset overtændt, da brandfolkene nåede frem.

På videoen kan man se, at der er høje flammer, og at ilden umiddelbart er koncentreret om en carport foran huset på Strandengen.

Det vides endnu ikke, hvorfor branden er opstået.