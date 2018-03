Video - Vild oprykningsjubel: Lille klub kun en række fra divisionerne

- Det var jo et forsøg på at sige, at vi ikke rykkede ned - og det gjorde vi heller ik´ke. Denne gang tør jeg godt sige »vi rykker ikke op til næste år«. Men vi kan godt begå os i kvalrækken, griner Louise Jørgensen.

- Det er jo det romantiske ved håndbold. Her sidder 200 mennesker og ser på håndbold i landets sjette-bedste række. Det er sådan noget, de små klubber kan. Hvis de forstår det, så kan de samle deres lokalområde, og det må man sige, at Gundsølille har forstået til sådan en kamp som den her, sagde han til DAGBLADET Roskilde i pausen, inden et par friske drenge, som var ude for at samle ind til hospitalsklovnene, blokkede ham for en skærv.