Se billedserie En badesø ved Roskilde får i løbet af den næste 14 dage et kæmpestort nyt trækplaster. Det er kunstneren Thomas Dambo, som bygger en af sine internationalt kendte kæmpetrolde i grusgraven. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Video: Verdensberømt kæmpetrold bosætter sig tæt på Roskilde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: Verdensberømt kæmpetrold bosætter sig tæt på Roskilde

Roskilde - 03. juli 2020 kl. 14:22 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde bliver hjemsted for en af de internationalt kendte kæmpetrolde bygget af kunstneren Thomas Dambo. Trolden kommer til at stå i et naturområde ved en badesø, som allerede er blevet et stort lokalt trækplaster.

Læs også: Kendt troldkunstner på vej med 10 trolde i Danmark

Thomas Dambo, som lokalt er kendt for de seks giganter, som står steder på Vestegnen, går allerede i gang med byggeriet den kommende uge, og i løbet af 14 dage står trolden færdig.

Henrik »Skovtrold« Jørgensen, Naturstyrelsens skovfoged i det naturområde, som trolden kommer til at stå, er begejstret for, at projektet bliver til noget.

- Det er vel maksimalt tre uger siden, at jeg ved et tilfælde så, at Thomas Dambo søgte lokaliteter til trolde, som skulle laves over sommeren. Idéen om at lave en trold af genbrugstræ i en et område, hvor vi genbruger en grusgrav til glæde for befolkningen, var åbenbart en idé, han godt kunne se, siger Henrik Jørgensen.

I lokalrådet i byen tæt på naturområdet er formand Tim Bang ovenud lykkelig over, at den store kendistrold kommer til byen.

- Det bliver uden tvivl et udflugtsmål, således at vores flotte naturområde ikke bare bliver godt besøgt, når man vil bade ved vores to strande. Nu er der helt sikkert en grund til at komme ud i grusgraven året rundt, siger Tim Bang.

Grunden til, at artiklen ikke nævner præcist, hvor trolden kommer til at stå, er, at de 10 nye trolde er en del af en skattejagt arrangeret af Thomas Damobo via hjemmesiden trollmap.com, hvor man kan få ledetråde til at finde troldene.

Se i øvrigt videoen til artiklen, for du kan være med til at bygge trolden, hvis du har lyst.

Du kan ikke se denne iframe.

Se filmen Thomas Dambo trold kommer til Roskilde Kommune her i stedet