Video: Snekanonerne kører: Håb om lørdagsåbent på skibakken

Snekanonerne kører: Håb om lørdagsåbent på skibakken

- Med den nuværende vejrudsigt kan vi producerer sne frem til en gang på onsdag. Derefter bliver det for varmt til sneproduktion, men stadig koldt nok til at sneen bliver liggende, forklarer Mads Bondo, som er iført en særdeles solid kedeldragt. Han har »overnattet« på bakken og producerer sne på 14. time.

- Vi skal enten have jævnet dem, eller produceret en hulens masse sne til at dække dem. Vi skal ikke give folk en dårlig oplevelse ved at de snubler over et muldvarpeskud, siger han.