Video: Sæsonstart: Begejstrede minigolfspillere blandt bygerne

Roskilde - 06. juni 2020 kl. 19:35 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke det mest tilregnelige vejr, da Roskilde Kommunes eneste minigolfbane lørdag kunne holde sæsonpremiere. Banen, som ligger på Spraglehøj i Jyllinge, blev vasket godt igenem af en enkelt regnbyge midt i det hele og der var langt mellem solstrålerne da DAGBLADET Roskilde besøgte de 18 huller.

Sæsonpremiere havde alligevel lokket nogle spillere til og det var langt fra kun lokale. Der kom gæster fra både København, Ballerup, Roskilde og Jyllinge.

- Det er en virkelig god bane. Der er masser af udfordringer og når man hører hvordan den er blevet til, så er det imponerende at den er så flot, siger Flemming Karlsen, som er kørt til banen fra Ballerup sammen med Wolfgang Jørgensen og Nicklas Rasmussen.

Wolfgang Jørgensen havde inden de sidste hul en spinkel mulighed for at løbe med sejren, men en 7'er til sidste slukkede den drøm.

- Det er simpelthen så hyggeligt at spille minigolf og det er en dejlig bane, siger han.

Ægteparret Line og Dennis Sørensen fra København er på kro-weekend på Gerlev Kro ved Jægerspris, alligevel havnede de i Jyllinge.

- Vi stod op i morges og tænkte »minigolf«, så vi har bare googlet os frem til stedet her. Dejligt at de har åbent og den er meget velholdt. Tænkt at det kan klares med frivillige kræfter. Det er da bare fantastisk, siger Line Sørensen.

Fem unge mænd tropper også op og får udleveret køller, bolte og scorekort. De er alle vokset op i Jyllinge.

- Vi bor her stadig og så kan vi godt lide at lave ting når vi får tids til at mødes. Så vi tænkte, at det var passende at få prøvet banen. Det er første gang, men det bliver nok ikke sidste. Det fungerer bare super godt, siger Rasmus Kryger.

Der er tydeligt at der hurtigt går konkurrence i den og drengene har da også præmien klar, til hvad der tegner til at blive en hyggelig aften.

- Der er et vodkashot til vinderen, to til nummer to og nummer fem kan fejre sin runde med fem vodkashot. Så må vi se hvem der går efter at vinde, griner Rasmus Kryger.

De frivillige fra Jyllinge Minigolfklub som passer banen denne åbningsdag skal lige have corona-foranstaltningerne på plads. Bolde, køller, kuglepenne og scoreboards skal sprittes af efter hver runde. Og på bordet ved udleveringen står også en forstøver med sprit, på flasken står der minigolf.

- Det er rigtig dejligt at være kommet i gang igen. Vi skal lige have styr på spritteriet, fortæller formand Lis Humle Jørgensen.

Minigolfklubben har også lavet lidt om i forhold til sidste sæson. Dengang kunne ikke-medlemmer spille fredag aften og søndag eftermiddag.

- Det var en virkelig stor succes. Der var en del fredage vi havde mange besøgende. Men vi har lavet lidt om. Nu kan man spille lørdag og søndag eftermiddag. Det første hold slår ud klokken 13.15 og det sidste slår ud 15.30, så kan vi nå at være færdig til omkring klokken 17, siger Lis Humle Jørgensen.

Klubben forsøger i øvrigt at starte et ungdomshold for spillere i alderen 10-15 år. Det er meningen, at holdet skal spille om torsdagen fra 16.30 til 17.30.

Skulle du have lyst til at prøve kræfter med banen i Jyllinge, så er det måske værd at skrive dig bag øret, at banerekorden for de 18 huller er sølle 29 slag. Dagsrekorden da DAGBLADET forlod banerne var i øvrigt 62 slag. Så der er bestemt plads til alle.

I disse coronatider skal man bestille plads på banen på Jyllinge Minigolfklubs hjemmeside.

