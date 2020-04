Mogens Hallager, Lykke Nowak Lund (midten) og Tanja Nørgaard Christensen havde en vogn med 49 buketter med til ældrecenteret i Jyllinge. Blomsterne er betalt af de lokale borgere, som har givet til insamlingen #enblomsttildronningen. Foto: Lars Kimer

Video: Rundt med blomster til de ældre i stedet for til dronningen

Roskilde - 16. april 2020 kl. 12:16 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- De ved intet om det. De er jo ikke lige facebook-segmentet. De bliver så glade, når vi kommer med blomsterne og fortæller dem historien om, hvor de kommer fra.

Ordene er Susanne Nørskovs, leder af ældrecenteret i Jyllinge, og her til formiddag kunne hun trille 49 buketter blomster ind på centeret. Blomster, som borgerne i byerne Jyllinge og Gundsømagle har doneret til deres egen indsamling #enblomsttildronningen, hvor der blev samlet 45.094 kroner ind til blomster til områdets ældre.

- Vi har det jo ikke let lige i øjeblikket. Det er specielt de pårørende, som mærker, at vi har strengere krav. De må ikke komme ind på centeret, for vi skal passe på vores ældre. I går havde vi fx en bryllupsdag. Manden kom med røde roser, og der fik parret lov at fejre dagen ved, at de måtte sidde på hver deres side af en åben dør. Vi kan godt mærke, at vi coronaen er her, og derfor er blomsterne simpelthen en så fantastisk ide, siger Susanne Nørskov, som også skynder sig at indskyde et tak til de tre initiativtagere, Lykke Nowak Lund, Mogens Hallager og Tanja Nørgaard Christiansen.

- Jeg kunne mærke det i maven, så snart jeg blev ringet op og præsenteret for idéen. Det føles bare helt rigtigt, og vi glæder os til at fortælle historien om blomsterne 49 gange i dag, siger hun.

Får et kick Hjulene under vognen med de 49 buketter skramler mod flisebelægningen, da de mange buketter sammen med chokoladeæg fra Kvickly og Dagli Brugsen bliver trillet ind i entreen. Der får blomsterne lige et kort »karantæne-ophold«, inden personalet begynder at dele dem ud.

Tanja Nørgaard Christiansen har før været med til at give blomster til en af byens ildsjæle, Pia Hytting Waksmann, efter stormfloden Bodil.

- Det her er noget helt andet. Det er fantastisk, at vores byer vil glæde så mange ældre. Jeg er bare så glad, og jeg glæder mig til, at vi skal rundt til den liste med ældre, som vi har. De bor i egne hjem, så der får vi forhåbentlig set nogle store smil, siger hun.

Vækkeuret ringede klokken 5.45 hjemme hos Mogens Hallager.

- Det var lidt tidligt. Vi skulle stå tidligt hos hjemmeplejen. De skulle have 140 buketter og 280 påskeæg, de kan have med ud. Dem pakkede vi i bilerne i aftes. Jeg får bare et kick af at se sådan noget, som det her lykkes. Det var ikke noget, nogen skulle, men det var noget, vi kunne som byer, og vi valgte, at det var vigtigt. Det kan jeg godt lide, siger han.

Har inspireret andre Lykke Nowak Lunds niece har faktisk taget tanken op. I Ringsted, hvor hun bor, har hun sammen med en lokal blomsterhandler startet en indsamling, og blomsterhandleren i Viby har også stablet en indsamling på benene i håb om, at deres ældre kan få blomster i dag.

Lykke Nowak Lund afviser ikke, at indsamlingsidéen kan bruges igen.

- Det skal være ved en rigtig lejlighed. Det skal passe sammen, og det synes jeg, det har gjort her med ældre, som uforskyldt bliver isoleret fra venner og familie. Det giver mening, siger hun.

