Video: Politiaktion efter anmeldelse om kidnapning

Politiet afspærrede tirsdag formiddag en del af industriområdet på Gammel Marbjergvej i Roskilde efter at have fået en anmeldelse om, at en person havde været frihedsberøvet.

- Vi spærre området af for at sikre eventuelle spor, og fordi vi mener, at det er dér, det kan være foregået. Det er vi ved at undersøge. Indtil videre ved vi ikke meget andet, end at det, der kan ligge til grund, er personlige uoverensstemmelser. Umiddelbart er der intet, der tyder på, at det er bande- eller rockerrelateret, siger Martin Bjerregaard.