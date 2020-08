Se billedserie Mathilde Falch var tydeligvis glad for at give koncert igen. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Video: Mathilde Falch Band gav deres første koncert i næsten et halvt år

Roskilde - 22. august 2020 kl. 00:07 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang i næsten et halvt år stod Mathilde Falch igen på scenen sammen med sit band, da de fredag aften gav koncert i Trekroner ved Roskilde. Hun lagde da heller ikke skjul på, at de havde glædet sig som små børn til at komme i gang igen.

- Men jeg kan godt mærke på grundformen, at det er længe siden, jeg har været ude at spille, så jeg kommer nok til at puste undervejs, undskyldte hun på forhånd.

Det var det siddende og opdelt i felter publikum dog bedøvende ligeglade med, og begejstringen steg kun i takt med, at mørket sænkede sig over pladsen. Duoen Bly stod for opvarmningen med en gæsteoptræden af Julie Maria, som flyttede til Trekroner for en måned siden, og dermed fik koncertens arrangør, bydelens nye kulturforening KultØst, den bedst tænkelige start.

Der er heller ikke noget at sige til, hvis folkene bag KultØst, føler, at de har masser af medvind. For efter tre dage med skybrud og heftige mængder regn i Roskilde tegnede det bestemt ikke lyst, da de kiggede ud af vinduet fredag morgen og igen blev mødt af en mørkegrå himmel. Der var heller ikke megen opmuntring at hente i vejrudsigterne, som alle lovede regn om aftenen, så KultØsts første arrangement nogensinde lod til at skulle gennemføres under regnslag og paraplyer på en våd græsplæne foran Skademosegård.

Men da klokken nærmede 18, skinnede solen fra en blå, omend ikke skyfri himmel, og plænen var tør at sidde på for dem, som ikke selv havde medbragt tæpper og stole. KultØsts formand Lars Bruun Larsen kunne dårligt tro foreningens held med vejrguderne.

- Da jeg tjekkede om morgenen, havde vi solgt 130 billetter, men så kom der et par ekstra i løbet af dagen, og om aftenen dukkede der 10-15 op i dagen på grund af vejret, så vi endte på cirka 150, siger han.

KultØst er allerede klar med sit næste arrangement om en uge, fredag den 28. august, hvor ægteparret Alberte Winding og Andreas Fuglebæk optræder med Danni Elmo og Julie Avaldorf som opvarmning.

