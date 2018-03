Se billedserie FunFlight åbner et nyt flysimulatorcenter i Roskilde Lufthavn. FunFlight bliver opereret i samarbejde med Center Pilot Academy i Roskilde Lufthavn, der har uddannet professionelle piloter i mere end 25 år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Video: Kom med ind i cockpittet

Roskilde - 06. marts 2018
Af Katrine H. Kristensen

Et nyt simulatorcenter i Roskilde Lufthavn giver rig mulighed for at gøre sig som pilot og få oplevelsen af et rigtigt trafikfly.

De normalt lukkede cockpitdøre var frit tilgængelige for alle, da FunFlight åbnede et spritnyt flysimulatorcenter i Roskilde Lufthavn. Dermed fik deltagerne et unikt indblik i, hvad der sker i cockpittet.

- Går man bare en halv generation tilbage, så var cockpittet ikke så lukket. I dag ved man som passager ikke, hvad der sker bag de lukkede døre. Det vil vi give den almene borgere indsigt i, siger Anna Kjær Thorsøe, som er daglig leder af Center Pilot Academy.

Og dagen havde været længe ventet.

- Vi er simpelthen så glade for at have fået flysimulatorerne. Vi har ventet på dagen i dag, hvor vi kunne tage dem i brug. Vi håber på, at der kommer mange. Vi kan mærke, at der er en stor interesse for luftfarten. Når man så selv kan komme ud og prøve det, så tror vi på, at interessen bliver øget ydereligere, siger Jes Bisgaard Andersen, flyinstruktør ved Center Pilot Academy.

FunFlight har indgået et samarbejde med Center Pilot Academy i Roskilde Lufthavn, som har været til at uddanne piloter i mere end 25 år. Flysimulatoren bruges normalt som en del af pilotuddannelsen, og på åbningsdagen var det muligt at prøve de forskellige flytyper.