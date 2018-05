Video: Jagtridningen vendte tilbage til Gulddysse Skov

Jagtrideklubben havde valgt mandag i pinsen som dagen hvor de returnerede til Gulddysse Skov og folk fra lokalområdet kvitterede med at komme ud i pænt antal for at opleve begivenheden, hvor der blevet sprunget 35 spring på den lange rute.

En hel del mennesker havde samlet sig på Ørebjerg hvor der var udsigt over slette til fire af springene og de blev ikke skuffede.

I fore hold - først et hold ponyryttere - kom de mange heste og rytter galoperende ud af skoven, rundt på sletten og op ad "bjerget", inden de holdt pause, hvor der var mulighed for publikum til at komme helt tæt på de mange flotte heste.

Efter omkring 30 minutter med heste på Ørebjerg forsvandt de ud i skoven og videre på dagens rute.

For to år siden var jagtridningen også i Gulddysse Skov og det tegner til at blive en tilbagevendende begivenhed.

Langt de fleste af de deltagende hest var Dansk Varmblod.