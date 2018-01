Se billedserie 160 elever fra skolerne i Jyllinge afsluttede i aftes deres valghold for i år. Det skete ved en kæmpe musicalforestilling med rød løber, forplejning, musik og mediedækning, alt lavet af skolernes egne elever. Foto: Kim Rasmussen

Video: I aften fyldes teatersalen med »Kærlighed ved første hik«

Roskilde - 11. januar 2018 kl. 16:08 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I aften vil op imod 400 forventningsfulde tilskuere sætte sig til rette og opleve hvad dramaholdene på Jyllinge Skole og Baunehøjskolen med opbakning fra ungdomsskolen har gået og brugt de sidste seks måneder på. Og det bliver meget mere end bare musicalen »Kærlighed ved første hik«.

- Vi har vores madkundskabselever til at sørge for forplejningen til publikum og alle omkring stykket. Vores forskellige musikhold står for musikken, og vores elever på holdene kunstkulisser, bag kameraet og folkene fra spiludvikling får også vist, hvad de kan bidrage med, siger en tilfreds Maria Mieritz, dramaleder på Baunehøjskolen.

I formiddag stod den på generalprøver for først skolernes 7. klasse og efterfølgende skolernes 9. klasser.

Fordi der er så mange deltagende elever, så ser musicalen ikke ud, helt som den plejer.

- Vi har haft en overflod af gode skuespillere, så vi har måttet tilføje roller hist og her for at få plads til alle. Det har virkelig været et luksusproblem, griner Maria Mieritz.

Tirsdag og onsdag har en større gruppe af elever knoklet med at blive helt klar fra klokken 8-14 hver dag.

Onsdag måtte lærerteamet bag koste de sidste elever hjem ved 17-tiden, fortæller Maria Mieritz, som deler instruktørkasketten med Magnus Merring.

De to håber på, at Ungdomsskolen, som har bidraget med at finde stærke kræfter til de mere specialiserede opgaver, vil være med igen til næste år.

- Det hele slutter jo i aften, det er faktisk lidt trist. De unge er virkelig vokset igennem de seks måneder. De har været opgaven voksen. Men det giver os en lyst til, at vi kan gøre det her igen til næste år, for det skaber meget på tværs af vores by, siger hun.