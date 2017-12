Video: Havørredernes hemmelighed - Lille chip i fisk skal give ny viden

Se billedserie I dag begyndte Roskilde og Omegns Lystfiskeklub (ROLK) og DTU Aqua indopereringen af nogle små sendere i cirka 50 havørreder. Senderne skal give viden om fiskenes færden i Roskilde Fjord. En enkelt sender står i 2100 kroner og den vil virke i et års tid. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Roskilde - 14. december 2017 kl. 15:17 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad gør en havørred, når den stikker til havs?

Det korte svar er »svømmer«. Men hvor svømmer de hen? Det skal en helt ny undersøgelse forsøge at give svar på. Undersøgelsen foretages i Roskilde Fjord.

- Vi mener jo, at de i perioder bevæger sig helt ud i Kattegat, men vi ved det i virkeligheden ikke, så måske alle lærerbøgerne om havørreder skal skrives om når vi er færdige med det her, lyder det fra Uffe Clemmensen fra ROLK, Roskilde og Omegns Fiskeklub.

ROLK har rejst 110.000 kroner fra en lang række kommuner, Roskilde, Lejre, Frederikssund, Hillerød og Odsherred. De var nødvendige for at kunne finde ud af svart på ovenstående spørgsmål og i dag gik projektet for alvor i gang. Det var nemlig i dag at de første af 46-47 ørreder fik indopereret den sender som det næste års tid skal sladre om deres færden.

I klække-huset i nærheden af Roskilde Golfklubs baner er der fyldt med folk, nogen vejer fisk og tager skælprøver, andre gør fiskene klar til at seniorforsker ved DTU Aqua, Jon Svendsen, kan lægge et lille snit så senderen kan placeres i fiskenes bughuler. Derefter bliver fisken syet med tre sting inden den kommer til restituering. Efter et stykke tid er den klar til at blive genudsat ved Kattingeværket i bunden af Roskilde Fjord.

Også hos DTU Aqua er der store forventninger til den viden de små sorte sendere skal give.

- Jeg ser faktisk mest frem til at finde ud af hvordan vandtemperaturen påvirker fiskenes bevægelsesmønster. Det vi regner for sandt i dag kan blive udfordret, siger Jon Sørensen.

Her tænker forskeren specielt på, at man i dag regner vand på mere end 25 grader for usundt for ørrederne og måske endda dødeligt. De er jo vekselvarme-dyr så de har samme temperatur som deres omgivelser. Det vi ved i dag er, at de har det bedst i vand der er 16-19 grader varmt, siger Jon Sørensen.

- Men hvad gør de så når temperaturen stiger. Søger de ned i fjordens dybe huller, trækker de ud i Kattegat eller gør de som de plejer. Den nye viden kan også give os en indikation af hvordan temperaturstigninger i havene omkring Danmark vil påvirke ørrederne, siger Jon Sørensen.