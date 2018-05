Gulddysse Kulturgård midt i Gulddysseskoven mellem Jyllinge og Gundsømagle er blevet et samlingssted for kunst og kultur som mange af områdets lidt ældre beboere bruger meget flittigt. Foto: Lars Kimer

Video: Gulddysse Kulturgård: Crazy about loving

Og da det nu er lørdag formiddag, så er det jo ikke fordi publikum går amok - eller crazy om du vil. Der er mere sådan en tilbagelænet god dansk hyggestemning afbrudt af klapsalver og enkelte tilråd for at opmuntre bandet til, at blive ved med det de gør, nemlig at skabe en god stemning.

I et hjørne står frivillige fra gården og landsbyrådet og stanger pølser, vin, øl og vand over diske i et tempo, så en depeche bliver sendt mod den lokale Dagli Brugs, fordi lageret af pølser viste sig at være for lille til det sultne publikum.