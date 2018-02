Se billedserie Der bliver hoppet og danset til Bastians sang »Frikvarter« til MGP-festen på Ragnarock lørdag aften. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Video: En aften for børnene med glitter og glamour Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Video: En aften for børnene med glitter og glamour

Roskilde - 18. februar 2018 kl. 10:47 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En højtalervogn sørger for, at MGP-festen på Ragnarock i Roskilde begynder allerede i køen. Nogle af børnene lader deres mødre holde pladsen i køen og drøner rundt og leger på pladsen, hvor store farvede lysspot på asfalten er sjove at hoppe ind og ud af.

- Det er børnenes aften, fortæller tre mødre, der er på vej mod køen.

Den festlige stemning fortsætter indenfor, hvor børnene drøner rundt til forskellige aktiviteter.

Der er uddelt 250 billetter, og Ragnarocks kommunikationschef, Nikolaj Lindegaard Helms vurderer, at der kommer 150-180 børn til arrangementet.

Indgangsbilletten har været gratis, men gæsterne har kunne købe sig til lidt ekstra. Det betyder, at børnene blandt andet har mulighed for at blive sminket og få taget billeder.

Duften af popcorn breder sig. Familierne kan købe mad og drikke, og de hygger sig ved bordene, mens de venter på, at selve MGP-showet bliver vist på storskærm klokken 20.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde mandag den 19. februar. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy