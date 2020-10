Video: Bådene kommer på land

Der er travlhed omkring den store kran på Roskilde Havn for tiden. Den er fuldt booket af de mange, der skal have deres både på land for at lave vedligehold og passe bedst muligt på den, til det igen bliver tid til at komme på vandet til foråret.

Ikke alle vælger at lade båden overvintre på land. På grund af de mildere vintre er det i stigende grad blevet en mulighed at blive i vandet hele året og måske nøjes med at tage båden op i en uges tid til foråret for at give den bundmaling. De overvintrende både bliver samlet i et område, hvor der er pumper til at cirkulere vandet, hvis der skulle komme is i havnen i løbet af vinteren.