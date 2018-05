Video: Anderledes skoledag: Elever på orienteringsløb i Folkeparken

Se billedserie 450 skolebørn fra 4.-6. klasse på seks af kommunens skoler prøvede tirsdag kræfter med orienteringsløb i Folkeparken. Det skete i forbindelse med Skolernes Find vej Dag, som er en del af World Orienteering Day. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Roskilde - 22. maj 2018 kl. 15:37 Af Britt Nielsen

Find 20 poster på 30 minutter. Det lyder enkelt, og for eleverne i elever fra 4.-6. klasser på Hedegårdens Skole, Sct. Jørgens Skole, Margretheskolen, Roskilde Private Realskole, Himmelev Skole og Allerslev Skole er det opgaven i Folkeparken tirsdag.

Eleverne deltager i Skolernes Find vej Dag, som samtidig er en del af World Orienteering Day, der forsøger at slå verdensrekord med 500.000 deltagere over hele verden.

- Nu skal I lave noget, som er rigtig svært. I kan nemlig blive væk, fortæller Lars Olsen fra Orienteringsklubben Roskilde (OKR), inden han giver dem lidt information.

- De 20 poster er markeret på det kort, I får udleveret. Der er klippefelter nederst på kortet. Hver post en lille klipper og et nummer, så det gælder om at klippe i det rigtige felt, siger Lars Olsen og forklarer, at det blå på kortet er vand, og det gule er der, de skal løbe rundt.

- Det, der er mørkegrønt, betyder, at så kan man ikke løbe igennem. Så lad vær med det, formaner Lars Olsen.

Hver elev får et kort, og så bliver det virkelig studeret.

I løbet af formiddagen skal cirka 450 elever gennem to forskellige orienteringsruter. Eleverne er delt op, så der kun er to-fire klasser ad gangen i parken.

6.A og 6.B fra Roskilde Private Realskole har fanget opgaven. Det handler om at få klippet flest poster.

En del af eleverne står og tripper for at komme i gang, og et par stykker må kaldes tilbage, da de tyvstarter.

Men så bliver alle eleverne sendt afsted. Nogle er spurter afsted, mens andre tager udfordringen i et mere roligt tempo.

