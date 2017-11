Video: 46 kaniner fundet i et-værelses: Flere måtte aflives

Kaninerne levede alle i en etværelses lejlighed, hvor de løb frit rundt. Ikke alle kaniner var i stand til at leve sammen, og nogle havde bidt hinanden og var derfor medtagne. Det var særligt gået ud over nogle af hannerne.

- Sagen omfatter et usædvanligt højt antal kaniner. Der er tale om en alvorlig sag, hvor kaninernes behov langtfra blev indfriet. Mange af kaninerne har ikke haft det godt i længere tid, og enkelte var blevet skambidte. Det er ærgerligt, at vi igen står med en så alvorlig sag, hvor det at holde kæledyr er vokset ejeren så meget over hovedet, at dyrenes behov og velfærd i den grad bliver tilsidesat, siger Henrik Bucholdtz, Dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.