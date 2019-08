Emil Faurholm tror på, at han kan blive en af verdens bedste ishockey-spillere. Nu er den 14-årige knægt fra Gundsømagle foreløbig blevet optaget på en af de bedste ishockey-skoler i Canada, så talentet må være i orden. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Video: 14-årig jagter ishockey-drømmen i Canada: - Hvis det går godt, så kommer jeg aldrig hjem

190 centimeter, 102 kilo, 14 år. Ishockeyspiller. Drøm: Verdens bedste. Det er de hårde facts for 14-årige Emil Faurholm fra Gundsømagle, som lige om lidt flytter hjemmefra. Men det er en lidt anden form for hjemmefra end de fleste unge.

