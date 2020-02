Forsinkelserne har været mange for brugerne af Viby Station. I øjeblikket har Viby ingen pendlerformand, og derfor er der heller ingen, som kan tale pendlere og brugeres sag overfor DSB. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Artiklen: Vibys pendlere står uden talerør over for DSB

DSB kræver, at en pendlertalsmand pendler to gange om ugen, og derfor har Nanna Paludan Feld været nødt til at stoppe som pendlertalsmand i Viby.