Viby stadig ramt af corona

I hele Roskilde var der 75 nye smittede på en uge, og blandt dem var de 23 fra Viby. Dvs at knapt en tredjedel af de nye smittede kommer fra den lille stationsby, selv om de 4.500 indbyggere her kun udgør ca. 5 pct. af kommunens indbyggertal.

Men det høje smittetal i Viby kan i ngoen grad også forklares med, at der er foretaget ekstra mange test her, efter at et mindre udbrud blev konstateret i sidste uge. I løbet af weekend'en, mandag og onsdag er der blevet foretaget ca. 1.000 test på det lokale plejecenter.