Viby-skole stikker af fra naboen

Ni børn fra Peder Syv Skolens distrikt har søgt optagelse på Dåstrup Skole. Det vil betyde, at Dåstrup Skole får to nye klasser efter sommerferien, mens naboskolen må nøjes med en.

Alternativet er at holde børnene i deres hjemdistrikt for at opretholde den langsigtede balance, men ud over at det vil give utilfredse forældre, vil det også medføre nogle skæve klassestørrelser. I så fald vil Dåstrup Skole nemlig få én klasse med hele 26 elever, mens Peder Syv Skolen vil få to klasser med kun 14 og 15 elever.