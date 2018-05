Viby har to dagligvareforretninger: Meny og Rema 1000. I øjeblikket er en ny lokalplan under udarbejdelse, og den lægger formentlig op til en tredje dagligvarebutik. Købmand Hans Olesen fra Meny mener, at det vil give tre dårlige butikker i stedet for to gode. Det er også holdningen i hovedparten af de kommentarer, der er blevet skrevet i en debat på Facebook. Foto: Britt Nielsen

Send til din ven. X Artiklen: Viby-politikere åbne for tre dagligvarebutikker Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Viby-politikere åbne for tre dagligvarebutikker

Roskilde - 19. maj 2018 kl. 09:21 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Købmand Hans Olesens udtagelser i DAGBLADET torsdag har sat gang i en debat i facebookgruppen 4130 Viby Sjælland, hvor hovedparten af kommentarerne støtter den lokale købmand i, at to dagligvarebutikker er passende i Viby.

Læs også: Købmand advarer mod ny dagligvarebutik i Viby

Lokalplanen for Viby bymidte er endnu ikke lavet færdig. De lokale byrådspolitikere følger med og tager debatten til sig, men generelt er de åbne for en tredje dagligvarebutik i Viby.

- Som byen ser ud nu, klarer vi os med to dagligvarebutikker, siger Jette Tjørnelund (V) og påpeger, at der i de nuværende lokalplaner for bymidten i Viby er plads til tre dagligvarebutikker.

- Så spørgsmålet er, om vi skal beholde det eller ændre det til to. Som bruger har jeg ikke behov for flere dagligvarebutikker, men vi skal have mere gang i butikslivet, siger Jette Tjørnelund.

Jeppe Trolle (R) er relativt fornylig flyttet til Viby og har med interesse læst, hvad Hans Olesen mener om muligheden for en tredje dagligvarebutik i Viby.

- Umiddelbart er det dejligt at have noget at vælge imellem, men det påvirker mig da lidt, at Hans siger, det han gør, siger Jeppe Trolle, som vil læse de analyser, kommunen får udarbejdet grundigt, inden han tager en beslutning om, hvad han skal stemme i forhold til lokalplanen.

- Jeg vil helst have tre butikker i Viby, men ikke så det slår nogen ihjel, siger Jeppe Trolle.

Hennning Sørensen (S) fortæller, at han tidligere har talt med Hans Olesen om problematikken.

- Med det nuværende befolkningsgrundlag er det åbenbart svært for tre butikker, siger han og påpeger, at befolkningen i Viby vil vokse i de kommende år.

Det sker ikke kun på Skousbo-området, men også flere steder i selve Viby, hvor der bliver bygget boliger

- Det giver en god dynamik med flere butikker. Det kan man også se på de to, som vi har nu. Det betyder, at flere kommer til Viby og handler fra andre steder, siger Henning Sørensen, som håber, at udviklingen vil betyde, at de handlende vil åbne flere butikker af forskellige slags i Viby.

Net-artiklen her er en forkortet version af en artikel, der bringes i DAGBLADET Roskilde lørdag den 19. maj. Du kan købe adgang til at læse hele artiklen - og resten af dagens avis - på linket her: http://sn.dk/modules/sn/flow_page_buy