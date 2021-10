Arbejdsgruppen for den nye aftenskole er stående fra venstre bagerst Mads Præstegaard (SF), Hans Eiler Hammer (LA og Jeppe Trolle (R), mens det siddende fra venstre er Jette Tjørnelund (V) og Anne Klein (partiløs). Mandag den 11. oktober er der stiftende generalforsamling på Viby Bibliotek klokken 19.30. Billedet er taget med selvudløser, så derfor kan fotografen selv være med på det.Foto: Mads Præstegaard

Viby får snart sin helt egen aftenskole

Roskilde - 05. oktober 2021 kl. 18:59 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

VIBY: En arbejdsgruppe er i fuld gang med planlægningen af en aftenskole i Viby.

- Der er ingen lokalforankret aftenskole i Viby, siger Anne Klein og nævner, at forskellige aftenskoler fra Roskilde centrum har hold i Viby.

- Det foregår jo på den måde, at man finder 10 mennesker, som vil gå til et eller andet, og så spørger man en aftenskole i Roskilde, om de gider oprette et hold, fortæller Anne Klein, som sammen med de lokale byrådsmedlemmer Jette Tjørnelund (V) og Jeppe Trolle (R) derfor har taget initiativ til at få en lokal aftenskole op at stå i Vibyområdet.

Anne Klein påpeger, at når det er lokalt, så kan folk bedre overskue et hold, hvis de kun skal bruge en halv aften på det.

- Vi mener, at en lokal forankret aftenskole vil kunne opfylde behovet for at gå til sprog, bevægelse, it med videre i lokalområdet, siger Anne Klein og oplyser, at de har inviteret alle opstillede byrådskandidater fra Vibyområdet til et arbejdsgruppemøde samt forberedelse af generalforsamlingen.

Vil ikke konkurrere

De fleste synes godt om initiativet, og flere har meldt sig til arbejdsgruppen. Det gælder blandt andre Mads Præstegaard (SF) og Hans Eiler Hammer (LA).

Ansøgningsfristen om undervisningstilskud for 2022 til aftenskoler var godt nok den 1. september, men det har vist sig, at en nyoprettet aftenskole i Vibyområdet vil kunne søge indtil ultimo oktober.

- Vi vil ikke udbyde hold i konkurrence med hold, der allerede findes i Viby, men vi er åbne for alle folkeoplysningshold. Det kan være sprog, strik og maling, siger Anne Klein, som begynder som frivillig, men håber på sigt at blive skoleleder, hvor hendes rolle bliver koordinerende.

Hun vil også blive en del af undervisningsteamet.

- Jeg har tænkt mig at ansætte mig selv, siger Anne Klein med et smil og fortæller, at hun vil lave kursus i kreativ skrivning og et kortere kursus i at skrive læserbreve.

Måske ny kulturnat

Arbejdsgruppen har navne til bestyrelsen og suppleanter og kan derfor sige, at aftenskolen helt sikkert bliver til noget.

Den stiftende generalforsamling finder sted mandag den 11. oktober klokken 19.30 på Viby Bibliotek.

Herefter skal den nye bestyrelse i gang med at få styr på en masse formalia.

Blandt andet om navnet skal være Peder Syv Aftenskole eller Peder Syv Aftenskolen.

- Vi havde flere navne i spil, men Peder Syv er jo vores historie, siger Anne Klein og oplyser, at når navnet er helt på plads, får aftenskolen en facebookside.

Hun nævner, at der for en del år siden var en kulturnat i Viby, som hed Peder Syv-aftenen. Det var meningen, at det skulle være en årlig tilbagevendende begivenhed, men endte kun med at finde sted én gang. Det kan være, at aftenskolen skal være primusmotor for at gentage den.

Når alt er på plads, bliver de første hold slået op på facebook. Der bliver også frivillige, som står på Torvet og fortæller om aftenskolen.

- Mange aftenskolehold begynder i februar, så der tænker vi på at komme i gang, siger Anne Klein.