Inga Skjærris Nielsen blev valgt til dirigent, men fortalte også, at hun har fået flere tilkendegivelser fra Viby-borgere, som ønsker en borgerforening. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Viby Cityforening får nyt liv

Før sommerferien blev der ellers lagt op til at lukke cityforeningen, da der ikke var hænder nok til at påtage sig opgaverne. Torsdag aften var der derfor ekstraordinær generalforsamling om foreningens fremtid i cafeteriaet i Viby Idrætscenter.

Trods et beskedent fremmøde på blot otte personer var der kampgejst i lokalet, og tankerne om at lukke var erstattet af muligheden for at fortsætte i en eller anden form.

- Der er behov for en forening, som kan matche kommunen. Også set i lyset af, at Viby bliver større, sagde Inga Skjærris Nielsen.

- Problemet er at skaffe hænder. Det gik rigtig fint med at lave høstfesten i år. Det, vi har lært, er nok, at vi skal huske at sige det højt, at vi har brug for hjælp, sagde Maiken Sørensen fra Blomstersnedkeriet.