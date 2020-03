Kortmaterialet, der ligger til grund for lufthavnens støjzone med de stramme restriktioner for boligbyggeri, er forældet, mener Tomas Breddam. Han har stadig ikke opgivet at overbevise erhvervsministeren om det fornuftige i en mindre udbygning af Gadstrup og Vor Frue.

Veto er en kæp i hjulet på Roskildes boligplaner

Roskilde Kommune sidder tilbage med sorteper, efter at Erhvervsstyrelsen under Erhvervsministeriet har vendt tommelfingeren nedad for kommunens ønske om at bygge nye boliger ved Gadstrup og Vor Frue. Det er boligudvikling, som står meget højt på kommunens ønskeliste, og som også er indeholdt i kommuneplanen, som har været i høring, og i forbindelse med den har styrelsen nedlagt veto imod, at de nye boligområder kommer, fordi de ligger inden for støjzonen omkring lufthavnen.