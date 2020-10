Se billedserie - Send flere engle, sagde biskop Peter Fischer-Møller i sin bøn fredag i forbindelse med verdensarvsdagen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Verdensarvsdag: - Send flere engle

Roskilde - 02. oktober 2020 kl. 14:42 Af Britt Nielsen Kontakt redaktionen

Det er 25 år siden, Roskilde Domkirke kom på Unescos verdensarvsliste. Derfor er dette års udgave af verdensarvsdagen noget særligt, men på grund af coronaen er hele aftenprogrammet blevet aflyst.

- Det er tredje gang, vi markerer verdensarvsdagen. Det er vigtigt at prøve at fastholde det, fortæller formand for verdensarvsudvalget, Jesper Kejlhof og oplyser, at derfor er programmet et mere simpelt et af slagsen.

- Sidste år væltede vi rundt i mennesker. Næsten 300 skoleelever sang verdensarvssangen, siger Jesper Kejlhof.

I år står Kor Kor for at synge Verdensarvssangen på Domkirkepladsen fredag eftermiddag.

- Jeg er bare glad for, at noget lykkes. Det er koblet særligt til de børn og unge, som kommer i Domkirken og får et forhold til den, siger Jesper Kejlhof, da DAGBLADET møder ham i Domkirken.

Musik sætter stemning Med et lyder der dramatisk musik fra orglet. På nogle af bænkene sidder eleverne i 1.B fra Absalon Skole og lytter.

Et hoved dukker op ved siden af orglet højt over børnenes hoveder.

- Var det ikke en lille smule uhyggeligt, råber organist Michael Min Knudsen, og børnene råber lidt forskellige svar tilbage.

- Orgelmusik i kirken er med til at skabe en stemning. Lige som på film, fortæller Michael Min Knudsen og fortæller, at nu vil han spille et stykke, som mange vil genkende.

Det er »Here comes the bride«. fra operaen Lohengrin af den tyske komponist Richard Wagner.

Få minutter efter er stemningen skiftet helt, da biskop Peter Fischer-Møller står for fredagsaltergangen.

- Send flere engle, siger biskoppen blandt andet i sin bøn.

I løbet af fredagen vil skoleklasser komme en tur i Domkirken og blandt andet lære om, hvordan man bygger et orgel.

På programmet er der blandt andet også en corona camino, rundvisning i Domkirken, hvor der hele dagen er gratis adgang, og elever fra Roskilde Gymnasium, som fortæller. Der var også foredrag om Margrete 1. i Byens Hus af Roskilde Museum.

Holdbart håndværk På Stændertorvet er der fokus på gamle håndværk. Det er Roskilde Tekniske Skole, som har taget nogle elever og dermed også undervisningen med i byen.

Tre elever fra EUX' anlægsgartnerlinje er eksempelvis i gang med at lægge et par kvadratmeter brosten i fine buer.

Der er tale om traditionel brolægning, som det er blevet gjort i hundredevis af år. Metoderne og også værktøjer har ikke ændret sig meget.

Omkring Domkirken er der lagt marksten, men efterhånden som man begyndte at køre mere, havde man brug for andre sten. Granit fra Bornholm eller Sverige blev formet som brosten, og de har vist sig at være meget holdbare.

Det er første gang, de tre unge mænd prøver lige netop denne form for brolægning. Selv om der er en træramme omkring stenene, er der ingen bund i rammen, så de kommer til at skille arbejdet ad igen.