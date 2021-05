Det endte med at blive meget dyrt for tyven, der stjal et par arbejdshandsker i Bauhaus. Foto: Lars Ahn Pedersen

Verdens dyreste arbejdshandsker?

Roskilde - 20. maj 2021 kl. 18:34 Af Steen Østbjerg Kontakt redaktionen

Når man udmærket er klar over, at man ikke må køre bil, er det måske ikke verdens smarteste idé at anbringe sig selv i politiets søgelys, når man er ude at køre.

Den lektie har en 43-årig mand med folkeregisteradresse i Ballerup muligvis lært nu, men det havde han i hvert fald ikke, da han en onsdag eftermiddag var kørt ud for at »handle« i Bauhaus i Roskilde. Han havde dog ikke tænkt sig at betale for noget, men snuppede derimod et sæt arbejdshandsker, som han stak ind under jakken.

Tyveriet blev opdaget i personalet, der tilbageholdt ham og tilkaldte politiet. Og politiet interesserede sig ikke kun for de handsker, der ville have kostet den 43-årige 70 kroner, men også for, hvordan han var kommet til Bauhaus, for ude på p-pladsen holdt en 12 år gammel Skoda Fabia, der var indregistreret i hans navn.

På den måde blev arbejdshandskerne muligvis verdens dyreste, for eftersom den 43-årige adskillige gange i forvejen er blevet dømt for at køre uden kørekort, havde politiet mulighed for at beslaglægge bilen, og det skete.

Retten har nu ved dom konfiskeret bilen. Ved samme lejlighed blev den 43-årige idømt en betinget frakendelse af retten til at køre lille knallert, fordi han nogle måneder senere blev taget på Ringstedvej ved Søndre Ringvej på en lille knallert, som kørte langt hurtigere end de tilladte 30 kilometer i timen. Dertil kommer, at den skal betale en bøde på 14.000 kroner

