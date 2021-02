Internationalt samarbejde er ikke nyt for Hf og VUC Roskilde, skolen har blandt andet haft besøg fra Japan, hvor professor Shuji Toyoizumi var på skolen i 2017. Her ses han sammen med rektor Dorthe Jensen Lundqvist og international koordinator PhD Raino Hansen.(Foto: Carina Leth)

Verden åbner sig i Læderstræde

Hvis man går med et ønske om at tage en uddannelse, hvor der er muligt at tage en del af uddannelsen i udlandet, så har Hf og VUC Roskilde i Læderstræde fået nye muligheder for hjælpe. Uddannelsesinstitutionen er blevet akkrediteret til Erasmus+. Det betyder, at skolen får økonomisk tilskud til udenlandsrejser i forbindelse med studierejser og internationale kurser. Både ansatte og elever kan søge om efteruddannelse, udveksling, undervisning i international dimension med rejser til udlandet.