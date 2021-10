Se billedserie Vera3 alias Vera Gerup fra Roskilde har sideløbende med sit studie på Rytmisk Musikkonservatorium produceret og udgivet sit første album »Cloudmouth«. Foto: Lasse Petersen

Veras musik dyrker kontrasterne

Roskilde - 22. oktober 2021 kl. 17:34 Af Lasse Petersen Kontakt redaktionen

Da pladeaktuelle Vera Gerup var teenager i hjembyen Roskilde, var det orkestermusik og akustiske instrumenter som kontrabassen, trompeten og violinen, der optog hende.

Især det smukke, fine og følsomme ved instrumenternes lyde gjorde indtryk. Et moderne instrument skulle dog vise sig at overtrumfe dem og sende hende videre på sin musikalske rejse.

- Det vendte verden for mig, at min mor fik en Mac. Mens hun tog på arbejde, kunne jeg bruge »GarageBand«. Jeg fandt ud af, at man kunne optage sin egen stemme 16 gange oveni sig selv, og det var helt magisk. Med min computer kunne jeg faktisk have mit orkester i fingerspidserne, siger Vera Gerup om et af de vigtigste nedslag i hendes karriere som musiker.

I dag er Vera Gerup 27 år og går på Rytmisk Musikkonservatorium i København. For nylig udgav hun sit første album med titlen »Cloudmouth«. Et projekt, som er kulminationen på den musikalske erfaring, Vera Gerup indtil nu har samlet sig.

En måde at få afløb Vera Gerup, som er datter af musiker og underviser Martin Gerup, boede og gik i skole i Roskilde, indtil hun som 20-årig flyttede videre.

I hendes unge år var der naturligt nok masser af musik og kreativitet i miljøet omkring hende.

- Jeg har nogle billeder, fra da jeg var helt lille, hvor jeg sidder sammen med min far ved klaveret og leger med tangenterne. Men det med musikken kom af sig selv i løbet af min barndom. Det var en måde at udtrykke mig på. En måde at få afløb for nogle af de ting, som var svære at håndtere i verden. Hvis noget er meget kaotisk, kan man samle det og projicere det i lyd. Så er det ligesom der og bliver meget mere håndterbart, fordi det på en eller anden måde er blevet smukt eller grimt og en ting, man kan forholde sig til, siger Vera Gerup om baggrunden for hendes musiske liv.

Inden Vera Gerup nåede til Rytmisk Musikkonservatorium, hvor hun i dag er i gang med sin bachelor som musiker, var hun forbi MGK-kurset i Køge. Her blev hun over tre års fokuseret undervisning trænet i klassisk klaver og fik finpudset sine kundskaber.

- Det er en meget fed kontrast i forhold til konservatoriet, som er en kunstskole, hvor det handler om, at du kommer med din intention. På konservatoriet er det din egen kunstneriske integritet, der er det centrale, og ikke så meget, hvad du spiller på, men mere hvad du skaber af musik, fortæller hun.

Grimme og søde lyde Sideløbende med opholdet på MGK fik Vera Gerup genopfrisket sin kærlighed for computeren som instrument, og hun brugte denne »legeplads« i fritiden til at udvikle sig yderligere. På Rytmisk Musikkonservatorium er hendes hovedinstrument derfor også computeren.

Undervejs på studiet har hun arbejdet med sin egen musik, og den 24. september slap hun under kunstnernavnet Vera3 sit første album, »Cloudmouth«, løs på streamingtjenesterne.

- Lyden er meget kontrastfyldt. Der er nogle meget grimme, tunge lyde, og så er der nogle glitrende, søde lyde - og nogle melodier, som er meget fine og følsomme. Samtidig er der et enormt eksplosivt udtryk i bas og distortede trommer. Jeg går meget op i bas. Hvis jeg skulle have et hovedinstrument i computeren, så ville jeg være bassist, for følelsen af, at bassen fylder kroppen med en vibrerende, levende måde at være i rummet på, betyder enormt meget for mig, siger Vera Gerup om udtrykket på »Cloudmouth«.

Med sine to foretrukne instrumenter - klaveret og computeren - foran sig får den musikalske kreativitet frit løb for Vera Gerup. Foto: Lasse Petersen

Vrede og kærlighed Albummet er udkommet på det lille pladeselskab KøterKøter og indeholder sange, der er blevet til over de sidste fem år. Titlen på værket er der også en dybere mening med.

- Der er det der begreb, der hedder en »loudmouth«. En, som bare taler rigtig meget og siger, hvad de mener. »Cloudmouth« er for mig lidt det modsatte. En, der har munden fuld af skyer og ikke får sagt de ting, der betyder noget for en, til de mennesker, der betyder noget for en. Det er det, albummet er, og derfor lydene er så kontrastfyldte. Der er så meget vrede og kærlighed, jeg ikke har fået givet udtryk for, og så mange ting, jeg ikke har fået sagt til de folk, jeg burde have talt med. Så ligesom da jeg var barn, hvor jeg omdannede følelser og kaos til noget håndterbart i lyd, har jeg gjort det med det her album, siger Vera Gerup.

Mere musik Som tidlige forbilleder fremhæver Vera Gerup selv artister som The Police, Jimi Hendrix og Led Zeppelin, mens især Björk og Kanye West senere har sørget for inspirationen.

I sit kontrastfyldte lydunivers synger hun desuden på både dansk og engelsk, og næste skridt er at tage musikken ud til koncerter, hvor hun allerede har besøgt blandt andet RO:KOST Madfestival. Samtidig nyder Vera Gerup at lave musik, og albumudgivelsen har ikke sat en stopper for kreativiteten.

- Jeg er bare gået i gang med at lave mere musik. Der er ikke så meget med, at jeg har lavet et album, og nu er jeg færdig. Det er mere, at nu har jeg lavet det, og det var fedt, så lad os lave noget mere, lyder det entusiastisk fra Vera Gerup.