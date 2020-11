Ventilen Roskilde fejrer 20 års jubilæum og takker i den forbindelse lokalsamfundet for den store støtte og opbakning de har mødt gennem årene. Desværre har corona sat en stopper for en stor fest, og jubilæet fejres i stedet af tidligere og nuværende frivillige.

Send til din ven. X Artiklen: Ventilen Roskilde fejrer 20 års jubilæum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ventilen Roskilde fejrer 20 års jubilæum

Roskilde - 07. november 2020 kl. 06:29 Kontakt redaktionen

I 20 år har unge og frivillige hjulpet ensomme unge, fra Roskilde og omegn, ud af deres ensomhed. De har skabt rammer for et godt fællesskab, hvor der er plads til at grine, snakke om det der svært, og plads til at være den man er.

I 2000 åbnede mødestedet, Ventilen Roskilde. Det er et sted, hvor unge der føler sig ensomme og måske har mistet troen på sig selv kan komme og møde andre, der har det ligesom dem. Her bliver de en del af et ungt fællesskab, hvor man mødes omkring forskellige aktiviteter såsom madaftener, spil og gåture. I mødestedet lærer de unge at sætte ord på de tanker og følelser, som er så svære at sige højt. De får en tro på, at de var gode nok og mod til at møde nye relationer uden for Ventilen.

- For mig har Ventilen Roskilde været en rigtig god kilde til noget socialt i en tid, hvor jeg følte mig meget alene, fortæller Camilla, ung i Ventilen Roskilde.

- Det at komme i Ventilen, føler jeg, har hjulpet mig meget til at være bedre til at tage initiativ til socialt samvær og noget så simpelt som at tale med andre.

Det er de unge frivillige i mødestedet, der sørger for, at alle føler sig velkomne, og at der er noget på programmet torsdag aften, hvor Ventilen Roskilde har åbent.

- Jeg siger altid, at Ventilen har de bedste frivillige. Og det mener jeg virkelig, fortæller formanden for Ventilen Danmark, Michala Nielsen.

Ventilen Danmark driver 23 lokale tilbud, men formanden for landsorganisationen må alligevel tilstå, at det personligt er noget særligt for hende at kunne fejre Ventilen Roskildes 20-års jubilæum. Det var nemlig her, hun selv begyndte sin Ventil-karriere tilbage i 2011.

- Ventilen Roskilde har været en stor del af mit liv i mange år. Jeg har i min tid som frivillig i Roskilde mødt rigtig mange gode mennesker, der alle sammen har arbejdet for at gøre en forskel for andre, siger Michala Nielsen.

- Som frivillig var det så fedt at se, hvordan de unge udviklede sig i mødestedet. Hvordan deres sociale kompetencer voksede, og de formåede at skabe nye relationer. Det er en kæmpe glæde for mig at have været en del af dette og kunne være med til at fejre, at Ventilen Roskilde har hjulpet ensomme unge i 20 år.

På grund af corona bliver fejringen af Ventilen Roskildes 20 år begrænset til en mindre reception for nuværende og tidligere frivillige i mødestedet.

Fakta

Om Ventilen Roskilde

Åbningstid er torsdag klokken 18 til 21.

Mødestedet er hos KFUK i Blågårdsstræde 17.

Ventilen er et mødested for unge mellem 15-25 år, der føler sig ensomme. De frivillige er i alderen 18-30 år og sørger for at skabe de gode rammer for fællesskabet.